Suosnivač WhatsAppa i dalje želi da izbrišemo Facebook

Jedan od glavnih argumenata je sveprisutnost personaliziranih reklama koje prema Brianu Actonu, suosnivaču WhatsAppa, uništavaju korisničko iskustvo i zadiru u korisničku privatnost

WhatsAppov suosnivač Brian Acton nije promijenio mišljenje o Facebooku te i dalje nastavlja zagovarati ideju brisanja korisničkih profila. Tijekom okupljanja uoči Wiredove 25. godišnjice, poznati programer rekao je da ljudi moraju donijeti svoje vlastite odluke vezane uz društvene mreže, no osobno smatra da je najbolja stvar - jednostavno otići. 'Ako želite biti na Facebooku i po cijeli dan gledati reklame, samo nastavite' dodao je.

Prema izvješću The Vergea, Actonov izvorni tweet izašao je u doba najvećeg interesa za skandal Cambridge Analytica, odnosno u vrijeme inicijative #DeleteFacebook. Podsjetimo, Zuckerbergova društvena mreža navodno je slučajno dozvolila kompaniji za političko savjetovanje da dođe do osobnih podataka nekoliko desetaka milijuna ljudi. Acton je upravo taj skandal iskoristio kako bi korisnicima obratio pažnju na to s kakvom kompanijom zapravo imaju posla.