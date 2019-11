Dobro vrijeme za developere i tehničare: čekaju vas atraktivni poslovi u IT sektoru

MojPosao i ovaj tjedan donosi pregled otvorenih natječaja za posao. Cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta u svijetu IT-a možete proučiti na portalu MojPosao

Ströer Media Brands Apps podružnica je jedne od najvećih njemačkih digitalnih medijskih grupacija s uredom u centru Zagreba. Ukoliko voliš izazove i želiš sudjelovati u izradi aplikacija koje prolaze kroz ruke tisuće korisnika dnevno, javi se na njihov oglas za Full stack PHP developera (m/ž) . Njihovi developeri imaju autonomiju u radu te ćeš imati aktivnu ulogu u planiranju i organiziranju razvoja i direktno komunicirati s ostalim timovima oko implementacije nadogradnji. Javi im se do 12. studenog.

INA Grupa je srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u regiji u području istraživanja, razrade i proizvodnje nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Upravlja dvjema rafinerijama, u Rijeci i u Sisku i mrežom od preko 400 benzinskih postaja. Ako si dinamična, motivirana i proaktivna osoba, pridruži se njihovu Plavom timu u ulozi SAP BI stručnjaka (m/ž) . Na ovom radnom mjestu dobit ćeš priliku pridružiti se inženjerima svjetske klase i razvijati svoje vještine u jednoj naprednoj i inovativnoj tehnološkoj tvrtki. Oglas ostaje aktivan do 20. studenog.

S&T Hrvatska među vodećim je IT integratorima u Hrvatskoj zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orijentiranom tržišnom pristupu te znanju i ekspertizi svojih stručnjaka. No, uvijek može bolje! Upravo zato tvrtka zapošljava Tehničara za mrežne i sigurnosne tehnologije (m/ž) s iskustvom u radu s helpdesk sustavima, koji implementaciju već pripremljenih gotovih konfiguracija i fizičku instalaciju i nadogradnju hardwarea ima u 'malom prstu'. Svoj životopis im pošalji do 15. studenog.

Ako si organizirana osoba željna novih znanja, odlično poznaješ rad s tehnologijama i aplikacijama poput Ruby on Rails, Vue.js, React ili Node.js, a developersku kulturu smatraš vlastitom, prijavi se za radno mjesto Software Developer (m/ž) u tvrtki Kodius. Ova IT kompanija, specijalizirana za izradu Web i Software rješenja te razvoj mobilnih aplikacija, novom zaposleniku nudi fleksibilno radno vrijeme, mogućnost dodatnih edukacija i usavršavanja vještina, rad na izazovnim projektima te konkurentnu plaću. Zainteresirali smo te? Javi im se do 20. studenog.

Jesi li ikad maštao o radu u međunarodnoj kompaniji, u vrhunskoj radnoj okolini koja potiče rast i razvoj svojih zaposlenika te cijeni njihov doprinos tvrtkinim ostvarenjima? Ako je tvoj odgovor potvrdan, Grand Circle Dubrovnik je mjesto gdje ćeš se osjećati kao doma! Riječ je o jednom od svjetskih lidera u području organizacije međunarodnih putovanja i kreiranju avantura za putnike namjernike iz SAD-a, trenutno u potrazi Juniorom Developerom (m/ž) koji će sudjelovati u razvoju i pokretanju softverskih programa te pisati, prevoditi i kodirati softverske programe i aplikacije. Javi im se do 14. studenog.