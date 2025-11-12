Nvidia poručila Europi da se 'trgne' oko AI-a. Otkrili i koji bi mogao biti idući veliki tech trend

Lebaredian je upozorio da će visoka cijena energije predstavljati ozbiljan izazov za Europu, ističući da je energetska dostupnost ključna za napredak svake tehnologije. 'Nema napretka bez energije. Europa mora povećati energetsku ponudu ako želi rast i prosperitet', izjavio je.

Europska komisija nedavno je objavila da će povećati broj tzv. AI tvornica na ukupno 19, što predstavlja pokušaj stvaranja osnovne infrastrukture za razvoj umjetne inteligencije u Europskoj uniji . Riječ je o podatkovnim centrima koji u velikim razmjerima omogućuju stvaranje i treniranje AI modela .

'Bez tvornica umjetne inteligencije i bez energije koja ih pokreće, nije važno koliko ovdje postoji talenta. Ako Europa odluči ulagati u to, može biti vodeća', rekao je Lebaredian u intervjuu za Euronews Next.

Na tehnološkoj konferenciji Web Summit u Lisabonu, potpredsjednik Nvidije za tehnologije simulacije i platformu Omniverse , Rev Lebaredian, pozvao je Europu da pojača napore u razvoju umjetne inteligencije ako želi ostati konkurentna Sjedinjenim Državama i Kini.

Fizička umjetna inteligencija i robotika

Nvidia smatra da će sljedeća faza razvoja umjetne inteligencije biti fizički AI, odnosno robotika. Prema Lebaredianu, prvi val robota pojavit će se u industrijskim sektorima, gdje već postoji jasna potražnja zbog globalnog manjka radne snage u tzv. poslovima s 'tri D' – onima koji su dosadni, prljavi i opasni (dull, dirty and dangerous).

'Nemamo dovoljno mladih koji žele raditi takve poslove, a starija radna snaga se povlači. Zato će industrija prva usvojiti robote', rekao je.

Što se tiče kućnih robota, Lebaredian je rekao da će proći još neko vrijeme prije nego što postanu uobičajeni jer potrošači imaju različite potrebe te traže znatno nižu cijenu i višu razinu sigurnosti. 'U kućnom okruženju roboti moraju biti daleko sigurniji i prilagodljiviji, ali do toga će doći', dodao je.

Za razliku od digitalnih AI sustava poput chatbotova, testiranje sigurnosti fizičkih robota moguće je 'precizno mjeriti na temelju ponašanja u stvarnom prostoru'.

Nvidia ulaže u autonomnu vožnju

U sklopu šireg ulaganja u robotiku, Nvidia se fokusira i na autonomna vozila. Tvrtka je u listopadu objavila partnerstvo s Uberom radi izgradnje flote od 100.000 robotaksija i autonomnih dostavnih vozila, čije se uvođenje očekuje 2027. godine.

Cilj je dosegnuti četvrtu razinu autonomije, pri kojoj vozilo može samostalno voziti bez ljudske intervencije, premda će zbog zakonskih ograničenja i infrastrukture isprva moći prometovati samo u određenim zonama.

Za razvoj sustava Nvidia i Uber stvaraju 'tvornicu podataka' koja će prikupljati i obrađivati informacije iz simulacija i testiranja u virtualnim okruženjima. 'Testiramo ih u simulacijama koje nalikuju videoigrama. Ako dođe do nesreće, ništa se ne događa, to je samo igra', objasnio je Lebaredian.

Kombiniranjem simulacijskih podataka i iskustava iz stvarnog prometa, Nvidia vjeruje da će autonomni automobili 'vrlo brzo postati bolji vozači od ljudi', prenosi Euronews.