Od autonomnih vozila, kvantnih superračunala do 'AI tvornica': Nvidia širi svoje carstvo

Huang odbacuje tvrdnje da se tržište umjetne inteligencije nalazi u balonu, tvrdeći za CNN da 'AI donosi profit' i da ljudi plaćaju za tehnologije koje već stvaraju stvarnu ekonomsku vrijednost. Nakon njegova govora, dionice Nvidije porasle su gotovo 5 posto .

Tvrtka čija je tržišna vrijednost ovoga ljeta premašila 4 bilijuna dolara , nalazi se u ključnom trenutku. Dok surađuje s vodećim svjetskim tehnološkim kompanijama i uživa političku potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa , Nvidia se istodobno suočava s rastućom konkurencijom proizvođača čipova poput AMD-a i Qualcomma , te s ograničenjima izvoza.

Nvidia planira proširiti primjenu svojih tehnologija izvan podatkovnih centara na mobilne mreže, autonomna vozila i pametne tvornice. Direktor Jensen Huang najavio je tu ambiciju u svom prvom javnom obraćanju na konferenciji GTC AI u Washingtonu, istaknuvši kako Nvidia želi postati temelj nove ere digitalne infrastrukture .

Proširenje ulogu Nvidije izvan podatkovnih centara

Na konferenciji je Nvidia predstavila planove za izgradnju tzv. 'AI tvornica', gigantskih podatkovnih centara za treniranje umjetne inteligencije koji će se temeljiti na Nvidijinim čipovima i softveru. Novi AI Factory Research Center u Virginiji poslužit će kao istraživačko središte za te tehnologije.

No, novosti se ne odnose samo na računalne sustave. Nvidia je najavila partnerstvo s nekoliko velikih tvrtki za razvoj 'AI-native' 6G mrežnih tornjeva, koji će koristiti novi Aerial RAN računalni sustav. Ova tehnologija trebala bi donijeti bržu i snažniju bežičnu povezanost za uređaje poput pametnih telefona, pametnih naočala i robota.

Tvrtka također planira izgraditi 100.000 autonomnih vozila u suradnji s Uberom, s početkom u 2027. godini. Automobili će koristiti Nvidijin DriveOS operativni sustav za autonomnu vožnju.

U suradnji s Palantirom, Nvidia će osigurati računalnu snagu i AI modele koji će omogućiti automatizaciju poslovnih procesa. Lowe’s će, primjerice, koristiti te alate za izradu digitalnog blizanca svog globalnog opskrbnog lanca, radi povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova.

Zajedno sa Siemensom, Nvidia razvija tehnologiju za digitalne tvornice u kojima roboti preuzimaju opasne zadatke, što bi moglo pomoći u popunjavanju pola milijuna radnih mjesta u proizvodnji. Nadalje, u partnerstvu s američkim Ministarstvom energetike, Nvidia će graditi sedam novih kvantnih superračunala temeljenih na svojim AI čipovima, namijenjenih naprednim znanstvenim istraživanjima.

Tehnološko vodstvo i američka industrijska strategija

Održavanje konferencije u Washingtonu nije bilo slučajno. Jensen Huang postao je važan sudionik u Trumpovoj strategiji za američku dominaciju u području umjetne inteligencije. Tijekom obraćanja istaknuo je da Nvidia već proizvodi svoje Blackwell AI čipove u Arizoni, iako se završna montaža još uvijek odvija u inozemstvu.

Huang će se ovog tjedna sastati s predsjednikom Trumpom u Južnoj Koreji tijekom summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC). Tvrtka je ranije ove godine dogovorila plaćanje 15 posto svojih prihoda iz Kine američkoj vladi u zamjenu za nastavak izvoza naprednih čipova, no sada, prema Huangu, Peking blokira prodaju tih proizvoda.

Konferenciju je završio porukom koja odražava Trumpovu retoriku: 'Hvala svima na vašem doprinosu u misiji da ponovno učinimo Ameriku velikom.'