Za uzgoj najljepših ruža morate se držati ovih jednostavnih pravila

Postoje poznate metode za poticanje cvjetanja ruža (poput odrezivanja otcvjetalih cvjetova), ali i nekoliko manje poznatih trikova. Evo nekoliko jednostavnih savjeta koje vrijedi isprobati kako bi vaše ruže dale ljepše i bolje cvjetove.

Prije svega, veljača i sredina ožujka idealno su vrijeme za sadnju ruža, stoga pripremite se na vrijeme.

Odaberite sortu s obilnim cvjetanjem: Neke ruže cvjetaju samo jednom spektakularno, ali mnoge sorte daju cvjetove gotovo cijelu sezonu uz malo njege stoga posadite onu koja može više puta cvjetati.

Redovito uklanjajte suhe i ocvale cvatove: Ovaj korak je važan jer će se time potaknuti novi izboji i ponovljena cvatnja. Odvajajte otcvjetale cvjetove oštrim škaricama: pratite stabljiku do pet listova i odrežite iznad njih.

Gnojite i zalijevajte redovito: Ovo je važan korak, a mnogi iskusni vrtlari preporučuju kompostirani gnoj u zemlju za zdravlje ruža. U fazi uspostavljanja održavajte vlažnost, a koristite fertilizere za cvjetanje tijekom sezone kako biste potaknuli nove pupoljke. Nadalje, možete iskoristiti i poznati pripravak: kore od banana koje potiču rast ruža. One predstavljaju idealno gnojivo jer su bogate kalijem, fosforom i magnezijem, a iskusni vrtlari ističu kako je to jedan od najboljih i najprirodnijih načina za poboljšanje kvalitete zemlje i poticanje rasta ruža upotreba

Pripazite na nametnike: Ruže često pogađaju sitne lisne uši koje sisaju biljni sok s najnježnijih dijelova, te gljivične bolesti poput pepelnice i crne pjegavosti. Brzo reagirajte rezidbom zahvaćenih dijelova, redovitim gnojenjem za jačanje biljke i prirodnim pripravcima od koprive ili preslice