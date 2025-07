Novo sredstvo u borbi protiv požara: Njemački super precizni sateliti mogu otkriti i ivanjske kresove

Termalne kamere novih satelita ne šalju samo češće slike, već i znatno preciznije. Za Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) to je pravi napredak: trenutačna maksimalna rezolucija iznosi oko 300 metara, kaže voditeljica odjela za promatranje Zemlje Gondela Roßner . Kod novih satelita OroraTecha rezolucija je manja od 100 metara. To omogućuje puno preciznije informacije o tome gdje požari nastaju.

Te praznine OroraTech želi popuniti vlastitim satelitima, koji mogu svakih 30 minuta nadlijetati i nadzirati bilo koje mjesto na Zemlji. No tvrtka iz Münchena dodatno koristi i podatke satelita Copernicus.

Sustav za rano otkrivanje požara putem satelita uskoro bi trebao biti primijenjen u Grčkoj. U Njemačkoj potražnja još nije velika. Prema Andrei Spichtinger, to ima više razloga: s jedne strane, njemački vatrogasci su već jako dobro organizirani. S druge strane, većina regija u Njemačkoj gusto je naseljena, pa se šumski požari vatrogascima obično brzo prijavljuju.

Osim toga, uzima se u obzir vrsta vegetacije na lokaciji, tj. „gorivo", kao i reljef terena. Uzbrdo šuma gori brže, nizbrdo sporije. Sve to ulazi u simulacijski model koji u nekoliko sekundi može predvidjeti širenje šumskog požara.

Sustav može još više: kombinira satelitske snimke s trenutačnom brzinom i smjerom vjetra na licu mjesta. Vjetar značajno utječe na to kojom se brzinom i u kojem smjeru šumski požar širi.

Protiv požara pomoću dronova i terenskih vozila

Tako razmišlja i Michael Stahl. On je okružni vatrogasni zapovjednik u gradu Chamu u Bavarskoj i, među ostalim, odgovoran za park prirode Gornja Bavarska šuma – veliko i rijetko naseljeno šumsko područje.

Kako bi bio spreman za buduće šumske požare, već dugo koristi modernu tehnologiju. Tako je opremio mala terenska vozila vodenim spremnicima kako bi mogao brzo gasiti požare u nepristupačnim terenima prije nego se prošire. Njegova najnovija ideja jest da se u budućnosti koriste autonomni dronovi opremljeni termalnim kamerama za nadzor požara.

Michael Stahl već sada koristi satelitske podatke iz Copernicus-programa za rano otkrivanje požara, ali dodaje da je to relativno sporo. Zbog toga si može lako zamisliti korištenje bržeg satelitskog sustava u budućnosti: 'Ako je to sada jedna nova razina, onda bih to vrlo rado isprobao. Sve što pomaže, dobro je.'