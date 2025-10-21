posjet milanoviću

[FOTO] Nova američka veleposlanica stigla u Hrvatsku: Ovako je izgledao njen prvi posjet Pantovčaku

M. Šu.

21.10.2025 u 12:55

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ured predsjednika/Dario Andrišek
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država

Nicole McGraw, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, predala je vjerodajnice predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, izvijestili su iz Ureda predsjednika.

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill, te zamjenica veleposlanice i prva tajnica veleposlanstva Lauren Perlaza, kao i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih Država, brigadir Scott McLearn.

Američka veleposlanica Nicole McGraw predala vjerodajnice Zoranu Milanoviću Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ured predsjednika/Dario Andrišek

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

tportal
