Blokiran GPS: Kremlj odgovorio na optužbe nakon prisilnog slijetanja Von der Leyen

Nakon prisilnog slijetanja uslijed kvara zrakoplova Ursule von der Leyen u Bugarskoj, oglasio se Kremlj
Rusija je zanijekala umiješanost u kvar sustava GPS navigacije na zrakoplovu koji je u nedjelju poslijepodne prevozio čelnicu Europske komisije Ursulu von der Leyen tijekom njezina putovanja u Bugarsku. 'Vaše su informacije netočne', rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za Financial Times nakon izvješća da su piloti morali koristiti papirnate karte kako bi sigurno sletjeli u zračnu luku u Plovdivu.
Glasnogovornik EU-a rekao je za Sky News: 'Od bugarskih vlasti primili smo informaciju da sumnjaju kako je za to očito ometanje odgovorna Rusija.'
Podsjetimo, zrakoplov koji je u nedjelju popodne prevozio Von der Leyen u Plovdiv ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala tijekom prilaska gradskoj zračnoj luci, što su tri dužnosnika upućena u incident opisala kao 'rusku operaciju ometanja'.
'Cijelo područje zračne luke ostalo je bez GPS signala', rekao je jedan od dužnosnika. Nakon što je sat vremena kružio iznad zračne luke, pilot je donio odluku da zrakoplov ručno prizemlji pomoću analognog zemljovida, dodao je. 'Ometanje je bilo neosporno.'
Porast takvih incidenata
Za komentar se FT obratio i Kremlju i Europskoj komisiji. Bugarska Agencija za zračni promet potvrdila je incident u izjavi za taj medij.
'Od veljače 2022. bilježi se značajan porast slučajeva ometanja i, nedavno, lažiranja GPS signala', naveli su. 'Takva ometanja narušavaju točan prijem GPS signala, što dovodi do različitih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave.'
Tzv. GPS ometanje i lažiranje, koje narušava ili onemogućava pristup satelitskom navigacijskom sustavu, tradicionalno su koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija, no države poput Rusije sve ga više upotrebljavaju i s ciljem narušavanja života civila.
Vlade EU-a upozorile su da sve učestalije ometanje GPS signala, za koje se okrivljuje Rusiju, prijeti izazivanjem velike zračne nesreće jer komercijalni zrakoplovi time ostaju 'slijepi' usred leta. Incidenti s ometanjem GPS-a značajno su porasli u području Baltičkog mora i istočnoeuropskim državama koje graniče s Rusijom, pogađajući zrakoplove, brodove i civile koji svakodnevno koriste ovaj sustav za navigaciju.
'Putin je predator'
Von der Leyen je letjela iz Varšave prema središnjem bugarskom gradu kako bi se sastala s bugarskim premijerom Rosenom Željazkovom i obišla tvornicu streljiva. Predsjednica Komisije bila je na turneji po državama članicama EU-a u sklopu razgovora o jačanju obrambene spremnosti Unije kao odgovora na ruski rat protiv Ukrajine.
'Putin se nije promijenio i neće se promijeniti', izjavila je Von der Leyen novinarima dok je boravila u Bugarskoj. 'On je predator. Može ga se zaustaviti samo snažnim odvraćanjem.'
Bugarska je bila jedan od najvažnijih europskih dobavljača vojne opreme Ukrajini – najprije starijeg sovjetskog oružja u ranoj fazi rata, a sada i artiljerije te druge opreme koju proizvodi njezina velika obrambena industrija. Von der Leyen je napustila Bugarsku istim zrakoplovom, pri čemu nije bilo incidenata.