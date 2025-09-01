Blokiran GPS: Kremlj odgovorio na optužbe nakon prisilnog slijetanja Von der Leyen

Rusija je zanijekala umiješanost u kvar sustava GPS navigacije na zrakoplovu koji je u nedjelju poslijepodne prevozio čelnicu Europske komisije Ursulu von der Leyen tijekom njezina putovanja u Bugarsku. 'Vaše su informacije netočne', rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za Financial Times nakon izvješća da su piloti morali koristiti papirnate karte kako bi sigurno sletjeli u zračnu luku u Plovdivu.

Glasnogovornik EU-a rekao je za Sky News: 'Od bugarskih vlasti primili smo informaciju da sumnjaju kako je za to očito ometanje odgovorna Rusija.'

Podsjetimo, zrakoplov koji je u nedjelju popodne prevozio Von der Leyen u Plovdiv ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala tijekom prilaska gradskoj zračnoj luci, što su tri dužnosnika upućena u incident opisala kao 'rusku operaciju ometanja'.

'Cijelo područje zračne luke ostalo je bez GPS signala', rekao je jedan od dužnosnika. Nakon što je sat vremena kružio iznad zračne luke, pilot je donio odluku da zrakoplov ručno prizemlji pomoću analognog zemljovida, dodao je. 'Ometanje je bilo neosporno.'