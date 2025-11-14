Dan Hrvatskog centra kompetencija za HPC: 'Ključni su znanje, superračunala i stabilna infrastruktura'

Program drugog dana, 12. studenoga, počeo je pregledom europskog i hrvatskog HPC krajobraza . Emir Imamagić, predstojnik sektora za napredno računanje Srca, predstavio je rezultate rada Hrvatskog centra kompetencija za HPC. Mladen Skelin iz EuroHPC-a govorio je o aktivnostima zajedničkog europskog poduzeća i ulozi Hrvatske u njihovim inicijativama, dok je dr. sc. Panče Panov prikazao iskustva uspostave Slovenske AI tvornice.

Prvoga dana, 11. studenoga, održana je radionica 'HPC za poduzetnike' na kojoj su sudionici dobili uvid u temelje HPC arhitekture i dostupne nacionalne i međunarodne resurse. Polaznici su prošli i praktičan rad na naprednim računalnim sustavima Srca, uključujući pristup resursima, pripremu i pohranu podataka, odabir programskog okruženja, izvršavanje aplikacija te praćenje rada računalnih čvorova.

Uslijedile su četiri stručne prezentacije primjene HPC-a u praksi. Dr. sc. Anja Barešić predstavila je projekt AI4Health.Cro i objasnila kako HPC ubrzava razvoj inovacija u zdravstvu. Prof. dr. sc. Toni Perković iz splitskog FESB-a govorio je o ulozi naprednih resursa u istraživanjima sigurnosti lozinki.

Dr. sc. Inno Gatin iz Cloud Towing Tanka prikazao je korištenje superračunala Bura i Vega za simulacije hidrodinamike brodova. Stanko Cerin iz Ostendo Consultinga predstavio je razvoj AI modela za procjenu usklađenosti i rizika u kibernetičkoj sigurnosti te istaknuo važnost EuroHPC resursa.

Središnji dio događaja bio je panel 'HPC za snažniji digitalni i AI suverenitet', na kojem su sudjelovali Nikola Modrušan (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), prof. dr. sc. Zdenko Tonković (FSB), Ivan Marić (Srce) i Damir Medved (EDIH Adria).

Ključne poruke panelista

Nikola Modrušan: 'U završnoj smo fazi izrade nacionalnog plana razvoja umjetne inteligencije. Uspostava digitalne infrastrukture za UI – od optičkih mreža i podatkovnih centara do superračunala – nužna je za suverenitet. Građane na kraju zanima samo jedno: brze, jednostavne i učinkovite usluge.'

Ivan Marić: 'Superračunala i podaci čine temelj AI razvoja, ali jednako važno je znanje i stručna podrška korisnicima. Aktivnosti Centra u proteklih pet godina pokazuju da Hrvatska ima pouzdanu infrastrukturu na koju se mogu osloniti i istraživači i industrija.'

Damir Medved: 'Razina znanja o HPC-u kod malih i srednjih poduzeća još je niska, ali UI im može donijeti goleme koristi. Zato je ključna nacionalna infrastruktura i, posebno, vlastiti jezični korpus – nitko se neće brinuti o našem jeziku osim nas.'

Zdenko Tonković: 'Naši studenti od prve godine rade praktične zadatke iz industrije na naprednim resursima. Znanje mora biti u središtu društva – to je jedini put prema stvarnoj konkurentnosti.'

Panelisti su se složili da razvoj i stalna nadogradnja nacionalne HPC infrastrukture predstavljaju temelj digitalne i AI suverenosti Hrvatske. Upozorili su da se financiranje treba uskladiti s dugoročnim planiranjem, a ne oslanjati na projektne cikluse, dok je za uspjeh ključna čvrsta i kontinuirana suradnja države, akademske zajednice i industrije.

Kao najveće prepreke istaknuti su nedostatak znanja, slab prijenos znanja iz akademije u gospodarstvo, percepcija kompleksnosti te nedovoljna informiranost o dostupnim resursima. Sudionici su zaključili kako je, unatoč propuštenoj prilici za uspostavu AI tvornice u prethodnim europskim pozivima, nužno nastaviti rad na stvaranju nacionalnog centra koji bi objedinio infrastrukturu, podatke, znanje i industrijske partnere. Srce bi, naglašeno je, u tome trebalo imati ključnu ulogu.