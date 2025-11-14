Kineski astronauti vratili su se na Zemlju nakon odgode zbog oštećenja letjelice

Kineska svemirska agencija (CMSA) je danas prvi puta objavila detalje odgode povratka na Zemlju, navodeći da su se na prozoru povratne kapsule svemirskog broda Shenzhou-20 (Božanske letjelice) pojavile 'malene pukotine'.

Misija Shenzhou-20 započela je u travnju i odvijala se glatko sve dok ono što je CMSA nazvala 'sumnjivim udarom sitnog svemirskog otpada' u tu svemirsku letjelicu nije dovelo do odgode povratka posade na Zemlju, izvorno planiranog za 5. studenog.

'Kapsula ne ispunjava sigurnosne zahtjeve za povratak s posadom, Shenzhou-20 će ostati u orbiti i provoditi relevantne eksperimente', navodi se u priopćenju agencije. CMSA pojašnjava da se je posada napustila svemirsku stanicu Tiangong drugom svemirskom letjelicom, Shenzhou-21, sletjevši u Dongfeng u autonomnoj regiji Unutarnja Mongolija na sjeveru Kine u 16:40 sati (08:40 GMT).

Odgoda, iako kratka, vrlo je neobična za program koji je funkcionirao kao sat i u protekloj godini ostvario nova postignuća, poput slanja astronauta rođenih 1990-ih i rekordno duge svemirske šetnje, a postoje i planovi za obuku i slanje prvog stranog astronauta iz Pakistana na Tiangong sljedeće godine.

Svaka misija Shenzhou završava primopredajom, tijekom koje posada koja odlazi dočekuje posadu koja dolazi i preuzima operacije svemirske stanice. Tijekom razdoblja primopredaje, koje traje nekoliko dana, dva broda Shenzhou pristaju uz svemirsku stanicu.