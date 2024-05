Novi spot američkog glazbenika Washed Outa u potpunosti generirao AI

Najnovija pjesma Washed Outa 'The Hardest Part' objavljena je prošli tjedan s četverominutnim glazbenim videom koji prati romansu para tijekom njihova života - od srednje škole do odrasle dobi - kroz scene koje aludiraju na vjenčanje, odgoj djece i eventualnu smrt.

Redatelj videa Paul Trillio napisao je u izjavi, koju je podijelila diskografska kuća Washed Outa, da je već desetljeće želio snimiti takav koncept 'beskonačnog zumiranja', ali to nikada nije pokušao jer je vjerovao da bi to bilo preambiciozno.

'Posebno me zanimalo što to Soru čini tako jedinstvenom. Nudi nešto što se nije moglo baš snimiti kamerom, niti se moglo animirati u 3D-u; to je nešto što je moglo postojati samo uz ovu specifičnu tehnologiju', napisao je Trillio. 'Nadrealni i halucinantni aspekti umjetne inteligencije omogućuju vam istraživanje i otkrivanje novih ideja o kojima nikada ne biste ni sanjali.'