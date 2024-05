Što s pacijentima ako proizvođač jednog dana napusti podršku za moždani implantat?

Tehnologija moždanih implantata brzo napreduje, pomažući ljudima da pronađu svoj glas ili pobijede neurološke poremećaje. Ali što se događa kada proizvođač implantata koji nosite u glavi prestane podržavati vaš model?

Nadogradnja na novi model kada vaš pet godina star pametni telefon više ne može podržavati ažuriranja nije trivijalni potez, a stvar postaje puno složenija ako je uređaj koji nadograđujete duboko u vašem mozgu. To je hardver u čijem vam popravljanju lokalni serviser ne može pomoći, objašnjava Science Alert.

Autori koji stoje iza nedavne recenzije saželi su postojeća istraživanja o napuštanju tehnologije prije nego što su dodali prijedloge za izradu smjernica kako bi se osiguralo da to u budućnosti ne postane rastući problem. 'Ova je studija uspostavila formalnu definiciju napuštanja neuroloških uređaja, što može biti važno za razvoj smjernica, politika i zakona koji imaju potencijal smanjiti ili spriječiti to', pišu istraživači u objavljenom radu.

Ozbiljne implikacije

Autori priznaju da će tehnologija uvijek ići naprijed s novijim i sofisticiranijim uređajima koji dolaze na tržište te zahtijevaju resurse za nadogradnju i popravke. Imajući to na umu, implantirani uređaji moraju biti izrađeni tako da traju, kažu istraživači. Potrebno je postaviti jasne smjernice u pogledu stalne podrške i uspostaviti sigurnosne mreže ako nešto pođe po zlu.

Tim ukazuje na slučaj kada je propao proizvođač implantata, što je značilo da je pacijentov implantat morao biti uklonjen iz sigurnosnih razloga. 'Bilo je to kao da sam oduzeo onaj dio sebe koji me činio potpunim', rekao je pacijent. Propuštanje prilike da se pruži dovoljno informacija o tome što se očekuje od pacijenta, da se ispune sve odgovornosti za doživotnu potporu implantatima ili da se riješi bilo kakva trenutna potreba (kao što je infekcija) smatralo bi se napuštanjem uređaja, prema istraživačima. A to su sve nepredviđene situacije od kojih se treba zaštititi.