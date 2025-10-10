Novi Facebookov algoritam trebao bi vam pokazivati više novijih Reelsa

Novo izdanje dat će prioritet novijem sadržaju , prikazujući vam 50 posto više Reelsa koji su objavljeni istog dana kada skrolate.

Facebook uvodi novi algoritam, pomoću kojeg bi trebali vidjeti Reelse koji vas zanimaju umjesto nasumičnih video zapisa.

Uvedeno je na zahtjev korisnika, nakon što je Facebookovo interno testiranje pokazalo kako bi to pomoglo korisnicima pri češćem vraćanju u aplikaciju.

Video je jedan od najčešćih načina na koje ljudi koriste Facebook. Prema podacima koje su iznijeli, vrijeme provedeno u gledanju video zapisa poraslo za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Facebook Reels također će dobiti prijedloge za pretraživanje pokretane umjetnom inteligencijom, slične sivim prijedlozima za pretraživanje koji se pojavljuju na dnu TikTokovih videozapisa.

Bit će to preporuke za upite za pretraživanje na temelju interesa koje ste pokazali.

Uz to, dobit će balončiće za prijatelje slične onima na Instagramu (male profilne slike vašeg prijatelja koje lebde u donjem lijevom kutu objava koje su označili kao 'sviđa mi se'). Možete kucnuti njihovu profilnu sliku i odmah započeti izravnu poruku.

Ova značajka mogla bi biti posebno korisna za korisnike Facebook Reelsa, jer trenutno ne postoji namjenski Reels feed za videozapise vaših prijatelja, za razliku od Instagrama.

Sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, poput videozapisa koje je stvorio OpenAI-jev alat Sora ili Midjourney, bit će u Reelsima tretiran isto kao i sadržaj koji generiraju ljudi.

Ako ne želite vidjeti sadržaj generiran umjetnom inteligencijom (ili bilo koji drugi), važno je slati negativne signale jer će, kažu u Facebooku, algoritam to shvatiti puno ozbiljnije.

Također, očekuju kako će više do izražaja doći autentični sadržaji koje su napravili ljudi, piše CNET.