Facebook pokušava oživjeti 'bockanje' i popularizirati ga među mlađim korisnicima

Meta je koncept dodatno gejmificirala, što je privlačno generaciji koja je odrasla uz slične značajke na Snapchatu i TikToku; povećanjem broja uzajamnih 'bockanja' pojavljuju se posebni emojiji uz ime prijatelja, poput emotikona vatre.

Korisnici odsad mogu 'bocnuti' prijatelje putem posebnog 'gumba' izravno na profilu, a primatelj će dobiti obavijest. Na stranici facebook.com/pokes moguće je pratiti 'poke count', odnosno broj uzajamnih bockanja s prijateljima. Ako ne žele uzvratiti, korisnici ih mogu jednostavno odbiti.

Facebook je već u ožujku 2024. olakšao pronalazak stranice za bockanje putem pretrage, što je rezultiralo do čak 13 puta većim brojem korištenja te funkcije u mjesec dana. Najnovija promjena dio je šire strategije približavanja mlađim korisnicima, populaciji koja se posljednjih godina povukla s platforme.

Zašto bi netko uopće nekoga 'bocnuo', odnosno htio bocnuti? Facebook na to pitanje nikada nije ponudio službeno objašnjenje, ostavljajući korisnicima da sami odluče; za neke je to način privlačenja pažnje ili flerta, za druge puka zabava, a za treće tek beskorisna i ponekad iritantna značajka.

Meta ovim potezom pokušava replicirati angažman koji su druge mreže postigle kroz slične mehanizme, unatoč kritikama da takve značajke potiču ovisničko ponašanje kod mladih. Istraživanja, poput onog Jonathana Haidta, autora knjige The Anxious Generation, pokazuju da su Snap streaks godinama bili svjesno osmišljeni kako bi zadržavali tinejdžere na aplikaciji, piše Tech Crunch.

Iako je Facebook i dalje izvor velikih prihoda koji financiraju Metine dugoročne projekte u AI-ju i metaverzumu, kompanija se već dulje suočava s padom popularnosti među mlađom generacijom. Uz neuspjele pokušaje poput ekskluzivnog 'Facebook Campusa' za studente (ugašenog 2022.), 'poke' sada dobiva novu priliku da platformi vrati barem dio izgubljene mlađe publike.