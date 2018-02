Nova aplikacija Gmail Go oduševit će vlasnike starijih Androida

Najnovija iteracija popularnih email klijenata iz Googlea dolazi u smanjenom obliku te je skrojena za sve korisnike željne uštede

Gmailov 'Mini Me' pod imenom Gmail Go od danas je dostupan na Play Storeu za Androide. On donosi skoro sve značajke originalne aplikacije, samo u puno manjem paketu. Riječ je o dijelu nadolazećeg Go asortimana aplikacija koje su napravljene za rad na starijim uređajima, a njihovo glavno odličje su memorija i pohrana podataka. Ovo je samo dio programa Android Go koji na te uređaje donosi 'optimiziranu' verziju operativnog sustava.