Google napokon priznao: YouTube testira značajku koja pomoću AI-a poboljšava videozapise

Rene Ritchie, šef uredništva YouTubea, objašnjava da se ne radi o generativnoj umjetnoj inteligenciji, nego o 'tradicionalnom strojnom učenju' koje smanjuje zamućenje i šum te pojačava oštrinu. Ipak, za autore razlika je beznačajna: AI se koristi za obradu videa, a nitko ih o tome nije pitao.

Tvrtka tvrdi da je riječ o pokušaju da 'osigura najbolju moguću kvalitetu videa', no odluka da se obrada provodi bez da se o tome obavijeste kreatori sadržaja i bez opcije isključivanja izazvala je prilično negodovanje. Testiranje je počelo ranije ove godine u YouTube Shortsima, a korisnici su ubrzo primijetili da njihovi materijali izgledaju umjetno i 'ispeglano', piše Ars Technica .

YouTuber Rhett Shull započeo je vlastitu istragu nakon što je primijetio promjene na svojim videima. Zaključio je da Google provodi AI procesiranje bez ikakve najave i nazvao ga upscalingom (tehnika umjetnog povećavanja razlučivosti snimljenog materijala). Google, pak, tvrdi da se ne radi o pravom upscalingu, već o algoritamskom poboljšanju kvalitete slike.

Kako god ga nazvali, činjenica ostaje ista: YouTube je potvrdio da testira tu obradu, ali nije poznato hoće li ona postati stalni dio procesa objave niti hoće li autori u budućnosti moći sami birati žele li AI poboljšanje ili ne.



Google je s lansiranjem Pixel 10 telefona naglašavao važnost transparentnosti pa je fotografije obrađene AI-em označio C2PA oznakama. Na YouTubeu takve oznake ne postoje iako bi, kažu kritičari, upravo ondje trebale postojati.

Problem nije samo estetski. U trenutku kada dio publike negativno reagira na svaki trag AI sadržaja, YouTube svojim 'tajnim' testom izlaže autore reputacijskom riziku, jer gledatelji mogu zaključiti da su oni sami koristili AI alate, iako nisu.



Google navodi da mu je cilj prikupiti povratne informacije kreatora i gledatelja kako bi poboljšao značajku. No mnogi smatraju da je tvrtka trebala upravo to učiniti prije početka testiranja. Kako se Google priprema lansirati Veo – vlastiti generator videa temeljen na umjetnoj inteligenciji – jasno je da će sličnih eksperimenata biti sve više.