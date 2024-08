Spektakl na nebu: Pogledajte prekrasne fotografije kiše meteora

L. Š. 13.08.2024 u 09:51

Od 10. do 13. kolovoza od 23 sata do jutra, kada je zviježđe Perzej bilo visoko na nebu, građani su mogli uživati u promatranju meteora, popularno zvanih 'suze sv. Lovre'. Iz Hrvatskog astronomskog saveza ranije su prognozirali prosječnu aktivnost od oko 100 meteora na sat. Maksimalni broj meteora je od 80 do 100 meteora u jednom satu, a brzina meteora je oko 59 kilometara u sekundi. Za promatranje tog nebeskog spektakla građani su pronašli mjesto što dalje od rasvjete i svjetlosnog onečišćenja. Iz Hrvatske i cijelog svijeta stigle su brojne prekrasne fotografije