'Suze svetog Lovre': U nebeskom spektaklu uživat ćemo i večeras

'Meteori se opažaju golim okom ležeći na tlu, a potrebno je biti barem 30 minuta u tami kako bi se oči prilagodile noćnim uvjetima', objasnili su. Predlažu i sljedeće: ne gledajte direktno u radijant (ishodišnu točku meteorskog roja) jer tamo ćete opaziti najmanje meteora. Za opažanje meteora nije potrebna nikakva posebna oprema (teleskopi, dvogledi).

HAS od 10. do 12. kolovoza organizira razne astronomske aktivnosti u Križevcima, Novigradu na Dobri, Privlaki, Sisku (Stari grad Sisak od 21:00 do ponoći), Splitu (Zvjezdarnica u Gornjem Sitnom (Mosor) od 20:00 do ponoći), Stražinecu, a osim meteorskog roja teleskopima će se moći pogledati Mjesec i Saturn ili primjerice galaksija u Andromedi.