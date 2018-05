Ne sviđa vam se novi Gmail? Lako se možete vratiti na stari

Ako vam zbog bilo kojeg razloga novi izgled Googleovog servisa za web poštu ne odgovara na prethodno izdanje se možete vratiti u dva jednostavna koraka

Ništa lakše. Otvorite Gmail i kliknite na dugme Settings (sličica zupčanika u gornjem desnom kutu) Pri vrhu padajućeg izbornika trebala bi biti opcija Go back to classic Gmail. Odaberite je i - to je to. Gmail je opet kakav je nekad bio.