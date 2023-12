Naslovi koji su nas oduševili: Najbolje videoigre u 2023. prema izboru tportala

Svaki nivo koji posjetite krije maštovitu transformaciju koja izvrće konvencije popularnog serijala poput čarolije - na oduševljenje apsolutno svakog, od klinaca do roditelja.

Premda je svaka igra u kojoj Nintendo odluči vratiti simpatičnog vodoinstalatera garantirani hit, kompanija nas je ove godine apsolutno oborila s nogu 2D verzijom za više igrača Super Mario Bros Wonder .

Ovaj RPG pod poklopcem skriva stotine sati inteligentnog i fleksibilnog avanturizma te odluka koje će odzvanjati cijelom kampanjom. Ako odlučite igrati jedan RPG u 2023., onda neka to bude Baldur's Gate 3. Voljet ćete svaku sekundu provedenu u igri.

Ako ste igrali Dungeons and Dragons, spominjanje Baldur's Gatea 3 kao jedne od najboljih igara godine zbilja vas ne bi trebalo iznenaditi. Riječ je o najmaštovitijoj i najsveobuhvatnijoj adaptaciji Forgotten Realmsa u režiji iznimno iskusnog Larian Studiosa.

Nintendove igre već su poznate kao nešto posebno. Više smo puta spominjali da je nova Zelda: Breath of The Wild Nintendo Switch dovoljan razlog za kupnju konzole, no nakon stotinjak sati ulupanih u njezin nastavak, možemo reći da smo samo zagrebali proverbijalnu i doslovnu površinu.

Tears of The Kingdom je Nintendo Switch na samom vrhuncu: impresivna i nevjerojatno masivna avantura koja teatar Hyrulea proteže prema neistraženim oblacima i agorafobičnim te nerijetko jezivom podzemlju. Da stvar bude bolja, igra nudi hrpu novih mehanika gradnje te priliku za stvaranje nevjerojatnih mehaničkih kreacija. Ako se smatrate ljubiteljem videoigara, Zeldu biste trebali isprobati.

Pizza Tower (Tour de Pizza)