Sjajnije, zrelije, složenije i pametnije: Zaigrali smo The Talos Principle 2

Svijet Talos Principlea 2, kojim putujete, podijeljen je u dvanaest zona smještenih u četiri klimatska okružja. Ovo znači da ćete, pored nabijanja glavom o zid oko filozofskih dilema, napajati oči fotorealističnim okolišem dok, kao i u posljednjem Serious Samu, kopate okolo tražeći skrivene predmete koje možete sakupljati.

Talos Principle 2 nastavlja priču tisućama godina nakon prvog nastavka te donosi sagu tisućitog androida na tragu nestale umjetne inteligencije Athene i postupni ulazak u megastrukturu, koju, barem prema vašem saznanju, nisu napravili vaši sugrađani - androidi iz New Jerusalema .

Novi alati, nova iskustva

Same slagalice su podijeljene u male odvojene izazove s nekolicinom pokretnih dijelova. Umjesto da igraču daju glavni alat kojim će savladati sve izazove, igra se oslanja na asortiman uređaja koje on može pokupiti i micati. Koristit ćete sve od blokova, na koje ćete se penjati, do raznobojnih lasera i odgovarajućih im prijemnika, polja za odbijanje i tako dalje.

Točno se može vidjeti kako igra nadograđuje već utemeljene mehanike. Dok smo u jedinici povezivali lasere i ciljeve, ovdje imamo prizmatske konvertere koji mijenjaju dvije boje u treću, akumulatore koji dozvoljavaju stvaranje novih izvora svjetla, posebne uređaje koji stvaraju portale kroz zidove - dozvoljavajući igraču da kroz njih propušta laserske zrake ili ubacuje predmete. Tome su dodane stvari poput tijela u koja se možete prebacivati sve dok ih vidite, teleportere svih vrsta, kao i specijalne platforme koje služe za prenošenje predmeta.

Jedini je, doduše, problem to što neke slagalice znaju biti neočekivano složenije od drugih, uzrokujući trenutke u kojima će mnogi htjeti posegnuti za online rješenjima.

Malo slagalice, malo filozofije

Sve ovo se isprepliće s intrigantnom i zrelijom pričom koja postavlja razna filozofska pitanja te igrača upoznaje s drugim androidima, gombajući se s problemima koji se lako daju preslikati u pravi svijet - je li konačni cilj civilizacije napredak, koliko umjetnih ljudi je dovoljno i treba li kopirati civilizaciju koja je skoro uspjela uništiti Zemlju?

Vaše odluke možda neće okrenuti svijet naopačke, no u kontekstu same igre, vidljivih i skrivenih logičkih slagalica te moralnih mozgolomki, konačni i vrlo uspješno odrađen cilj drugog Talos Principlea je tu - učiniti da se igrač tijekom tih tridesetak sati osjeća jako pametno.