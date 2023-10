Maštovita slagalica s dušom i stilom: Zaigrali smo Cocoon, ovo su naši dojmovi

Svjetovi pod vašim prstima

Iako niti jedan bizarluk na koji ćete naići nije izravna preslika stvarnih predmeta, oni na njih dovoljno podsjećaju da bi 'ostali poznati'. U jednom ćete trenu povlačiti kuglicu na gumenoj vrpci da biste beskonačno visoke puževe navukli na set ploča osjetljivih na težinu, dok ćete u drugom biti vodič letećoj prizmi koja magično otvara barijere i aktivira bizarne strojeve. Igra čak ima borbe s bossovima, koje su, kao i ostatak svijeta, interaktivne, maštovite i fantastično taktilne.

Čarolija Cocoona je u tome što od početka do kraja niste svjesni zašto radite to što radite. Međutim u psihodeličnom kaleidoskopu i dalje se nalaze logička uporišta koja igrač rješava kretanjem i pritiskom na jednu jedinu tipku. Prezentaciju podupire izvanredna prog rock i synthwave glazbena pozadina, dodajući dubinu već impresivnim slojevitim vizualima.

Kratko, ali slatko

Tim rečeno, jedini problem s Cocoonom je njegov rok trajanja. Igra je kako bi zadržala 'svježinu' dizajna relativno kratka, dok se težina i izazov dramatično podižu tek na njezinom kraju. Premda se niti jedan od ovih detalja ne može u cjelini nazvati kritikom, oni mogu utjecati na nečiju odluku o potencijalnoj kupnji. Također smo zamijetili da igra, premda je prepuna vizualno-taktilnih interakcija, nema konkretnu priču. U njoj putujete, živite život čovjekolikog moljca i naokolo nosite interdimenzionalne pikule. Zašto to radite? Koja je poanta? Autori, u klasičnom manevru, odgovor na to pitanje prepuštaju vama - no to možda nije dovoljno.

Igri u obranu, poanta se možda ne skriva u dolasku do vrha planine, već u putovanju. Ako tražite zanimljivu i iznimno ispoliranu slagalicu koja postaje teška tek nakon što utvrdite sve što vam može ponuditi, ne tražite dalje. Cocoonov zaokružen dizajn, impresivna glazbena pozadina i vanzemaljska veličanstvenost iznimni su sastojci za nekoliko sati vrhunske digitalne zabave.