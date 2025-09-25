Put prema Mjesecu: Evo tko su NASA-ini astronauti koji će otvoriti novo poglavlje istraživanja svemira

Ako sve bude išlo prema planu, NASA će u veljači 2026. godine lansirati Artemis II, prvu misiju s posadom prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća

Četvero astronauta ući će u povijest, a oni su Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover i zapovjednik Reid Wiseman te će testirati tehnologije i postaviti temelje za trajni ljudski povratak na površinu Mjeseca, izvještava BBC.

Zapovjednik Wiseman na konferenciji za medije poručio je da će posada iz svemirske letjelice moći promatrati dijelove Mjeseca koje misije Apollo još nisu zabilježile. 'Vidjet ćemo stvari koje nijedno ljudsko oko još nije vidjelo', rekao je.

Misija će trajati oko 10 dana, a astronauti će imati tri sata za detaljna opažanja Mjesečeve površine. 'Ljudsko oko je jedno od najboljih znanstvenih instrumenata koje imamo', naglasila je Koch, dodavši da su geolozi iznimno uzbuđeni zbog novih spoznaja koje bi mogle odgovoriti na neka od najvećih pitanja čovječanstva, kao i ono vječito popularno – 'jesmo li sami u svemiru'. Letjelica će nositi simbolično ime Integrity. 'Mir i nada za cijelo čovječanstvo - to želimo', objasnio je Wiseman.

Posada Artemisa II Christina Koch - prva žena na Mjesecu Inženjerka i astronautkinja Christina Koch bit će prva žena koja će otputovati na Mjesec. NASA-i se pridružila 2013., godine, a 2019. provela je 328 dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji, oborivši rekord za najduži neprekinuti boravak u svemiru za jednu ženu. Tada je sudjelovala i u prvoj isključivo ženskoj svemirskoj šetnji. Inspiraciju je pronašla u fotografiji 'Earthrise' iz misije Apollo 8, a sada se nada da će njezin let potaknuti novu generaciju na optimizam i istraživanja.

Jeremy Hansen - prvi Kanađanin na Mjesecu Kanađanin Jeremy Hansen bit će prvi neamerički astronaut na Mjesecu. Još ga je kao dječaka inspirirala misija Apollo 8, koju mnogi pamte kao trenutak nade u turbulentnoj 1968. godini. Hansen je bivši vojni pilot, fizičar i akvanaut, a 2009. se pridružio Kanadskoj svemirskoj agenciji. Bio je i prvi Kanađanin koji je vodio trening astronauta u NASA-inom Svemirskom centru Johnson. Oženjen je i otac troje djece.

Victor Glover - prvi crnac na Mjesecu Victor Glover bit će prvi crnac astronaut na Mjesecu. Glover je pilot koji se NASA-i pridružio 2013. godine, a 2020. odletio je na ISS kao pilot misije Crew-1. Njegov pozivni znak 'IKE' navodno znači 'I Know Everything' jer ima tri diplome, uglavnom iz inženjerstva. Oženjen je i otac četvero djece. Poznat je po karizmi i energiji te kaže: 'Istraživati je u našoj prirodi. Želimo shvatiti gdje smo i zašto smo ovdje.'

