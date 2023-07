NASA: Srpanj će vjerojatno biti najtopliji u stotinama, ako ne i tisućama godina

I to se ne može pripisati samo vremenskom obrascu El Nino koji se "zapravo tek pojavio", rekao je.

"A mi predviđamo da će se to nastaviti, a razlog je taj što nastavljamo ispuštati stakleničke plinove u atmosferu", rekao je Schmidt.

Aktualne vremenske prilike povećavaju izglede da će 2023. biti najtoplija godina ikad, a Schmidt misli da su šanse za to 50-50 na temelju njegovih izračuna, iako je rekao da drugi znanstvenici smatraju da je vjerojatnost za to do 80 posto.