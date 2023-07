NASA potvrdila: Marsovski helikopter Ingenuity vratio se u život

Tim Ingenuity trenutno prolazi kroz niz tehničkih provjera kako bi se uvjerili da je spreman za još jedan let planiran za idućih nekoliko tjedana. Let 53 će za privremeni aerodrom koristiti područje zapadno od rovera i helikoptera. Odatle tim želi izvesti još jedan let prema zapadu do nove lokacije u blizini stjenovitog izdanka kojeg rover želi istražiti.

NASA je i ranije imala problema s komunikacijom s Ingenuityjem, ali helikopter još uvijek radi prilično dobro s obzirom da je dizajniran kao trideseterodnevna demonstracija tehnologije. Ingenuity je na Mars došao u veljači 2021., stisnut unutar rovera Perseverance. 19. travnja 2021. helikopter od 48 cm težine 1.8 kg postao je prvom letjelicom na motor koja je uzletjela s površine Crvenog planeta. Više od dvije godine kasnije, marsovski helikopter je prevazišao planiranu fazu testiranja, postavši učinkovitim pomoćnikom znatiželjnom roveru.