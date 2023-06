NASA korak bliže dubokom svemiru, ima tehnologiju sličnu pustinjskim odijelima iz Dine

NASA je objavila da sustav kontrole okoliša i održavanja života (Environmental Control and Life Support System, ECLSS) Međunarodne svemirske postaje reciklira 98 posto vode koju astronauti donesu na tu stanicu. Funkcionalno gledano, možete zamisliti sustav koji radi na sličan način kao posebna pustinjska odijela opisana u znanstvenofantastičnom romanu Franka Herberta 'Dina', prema kojem je nedavno ponovo snimljen film.

Dio ECLSS-a koristi napredne odvlaživače zraka za prikupljanje vlage iz udisaja i znojenja posade dok obavljaju svoje dnevne zadatke. Drugi podsustav, nazvan sklop procesora urina , vraća u uporabu ono što astronauti izmokre uz pomoć vakuumske destilacije. Proces destilacije proizvodi vodu i slanu otopinu urina koja još sadrži tekućinu što ju je moguće ponovno koristiti. NASA je nedavno započela testiranje novog uređaja, a on može izvući vodu što ostane u slanoj otopini. Zahvaljujući tom sustavu ostvarena je stopa povrata vode od 98 posto na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Dosad je ta stopa bila na razini od 93 do 94 posto. Svako smanjenje potrošnje vode je važno jer, između ostalog, stvara preduvjete za dulje svemirske misije s ljudskom posadom. Što manje kisika i vode treba poslati, to će biti više prostora za gorivo i znanstvene uređaje. Ako vam se grči želudac od pomisli da netko pije vlastiti urin, nemojte se uzrujavati. Kako kažu u NASA-i, posada ne pije urin, već vodu, obnovljenu, filtriranu i pročišćenu na način sličan onom na koji se to radi u pojedinim kopnenim sustavima distribucije vode, piše Engadget.