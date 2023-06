Novi video iz NASA-e: Što kad bi ugljični dioksid bio vidljiv?

Pa ipak, mnoštvo ljudi kao da toga nije svjesno, uključujući i one koji ne dovode u pitanje znanstvena saznanja. Jedan od razloga, makar zvučao banalno, jest činjenica da je ugljični dioksid - nevidljiv. NASA je, međutim, napravila sjajnu kolekciju videa kojima nam žele pokazati svu ozbiljnost situacije tako što su emisije ovog štetnog plina jednostavno - obojali.

U drugom klipu (gore) prikazani su Europa, Bliski istok i Afrika, i vidljiva je viša koncentracija emisije od fosilnih goriva koja dolazi iz europskih zemalja, te Saudijske Arabije. Također, premda znatno manji, vidljiv je oblak emisija ugljičnog dioksida od paljenja poljoprivrednih površina koji dolazi iz srednje Afrike.

Konačno, treći video iz NASA-e (dolje) pokazuje područje Azije, Australije i Oceanije. Vrlo je vidljivo značajno zagađenje koje sasvim prekriva kineski glavni grad Peking. Zanimljivo je usporediti taj oblak s relativno malim emisijama od fosilnih goriva iznad Australije, jedne od najrjeđe naseljenih država. No, to može zavarati, jer Australija ima najvišu razinu emisiju od ugljena po stanovniku na svijetu, ali su stanovnici rašireni na golemom području. Kad biste svih 26 milijuna Australaca nagurali u jedan grad, kako je to često slučaj u Kini, prizor bi bio značajno drugačiji.