Vučićev live na TikToku; spominjao Dinamo, ubacio mu se Baka Prase: 'Tapkajte da platim porez'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić održao je live na TikToku, koji je u kratko vrijeme skupio više od 80.000 gledatelja, u jednom trenutku čak i 100 tisuća te više od 12.000 lajkova. U liveu je komentirao brojne teme pa i zagrebački Dinamo

Kako je i najavio, srpski predsjednik Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja građana putem livea na TikToku. U jednom trenutku je prijenos na društvenim mrežama pratilo oko 100.000 ljudi, a skupio je više od 12.000 lajkova, piše Kurir. Nakon što su mu građani poslali masu videa generiranih umjetnom inteligencijom, onih pozitivnih, ali i onih negativnih, Vučić je ustvrdio da je to svojevrsna opasnost. "Prije svega, ima nešto što se tiče umjetne inteligencije, zloupotrebe i svega drugog... Javno sam ustao i rekao da se to ne smije raditi. Nedopustiva je potpuna obmana javnosti i da je netko rekao nešto što nije. Nikada neću dozvoliti da se to upotrijebi protiv bilo koga tko drugačije misli i time želim otvoriti jednu vrstu dijaloga sa svima vama", rekao je Vučić. Za videe u kojim su ga mnogi kritizirali i nazivali ga pogrdnim imenima, rekao je da su dio kampanje i služe dehumanizaciji. No, osvrnuo se i na komentare o svom tjelesnom izgledu. "Za moja usta krivi su moji majka i otac, ništa nikad nisam dirao, nikakvu intervenciju radio, niti planiram. Čekam da postanem i djed da se mogu pohvaliti time", rekao je.

Morao se pohvaliti Nije mogao preskočiti i dio u kojem se pohvalio što je sve napravljeno proteklih godina u Srbiji. "Pogledajte kako se Srbija izgradila, kako se Beograd izgradio, koliko bolnica, kliničkih centara i svega drugog. Onda neki kažu: 'Pa to su naše pare'. Naravno, uvijek su to sve naše pare. Samo, oni za 12 i 15 godina nisu mogli podići nijedan dom zdravlja", bocnuo je oporbu. Dodao je da mu je posao govoriti o onome što je učinjeno. "Sa 27 godina sam postao ministar i ne mislim da je to pametno. Za određene stvari u državi mora postojati iskustvo. Bez toga, državu ne poklanjajte onome tko kroz to nije prošao i tko ne zna što je sito i rešeto", rekao je Vučić i nastavio: "Uspio sam osigurati da vrijeme tijekom kojeg sam vladao prema objektivnim kriterijima bude najbolje vrijeme u srpskoj povijesti, po mnogim stvarima. Liječnici i medicinske sestre odlaze sve manje. Ponovno dolaze u vojsku i policiju zato što imamo dobre plaće i vjerujem da ćemo za dvije ili tri godine kad pređemo prosječnu plaću od 1500 eura, veliki broj ljudi se vratiti i još veći razmišljati o tome da se vrati. Ja ih pozivam. Njihovo iskustvo, znanje i energija su nam uvijek dobrodošli", rekao je Vučić.

Uključio se i Baka Prase Nakon toga, u live se uključio i poznati influencer Baka Prase. On je, naime, u jednom od svojih videa pitao Vučića može li maknuti porez na influencere. "Poštovani gospodine, sine, spreman sam te primiti da razgovaramo o tome, ali država živi od poreza. Sad vidim zašto je popularan ima snažnu energiju. Ali, nisi ti, sine, tako siromašan da nemaš za porez. Ideš u najbolje bolnice besplatno", rekao mu je Vučić. "Za sve sam ja kriv, ali zasluženo. Meni građani ništa nisu krivi. Meni su zaslužni što su imali povjerenja kad je bilo teško, što su razumjeli što je država. Sačekat ćemo i da prođu sve godišnjice i oko 21.-22. ožujka predstavit ćemo program Srbija 2035. Nisu meni građani ništa krivi, naprotiv. Postoje stvari za koje jesam kriv, ali valjda i one za koje sam zaslužan. Prihvatio sam ja krivicu", dodao je Vučić. "Tapkajte ljudi, skupljam novac da platim porez", poručio mu je Baka Prase i predložio da cijeli proračun Srbije stavi na crveno na ruletu. "Sve sam, samo ne kockar. Vrlo sam oprezan. Od mene nisi nikad čuo da će nešto biti lako. Država nije za kocku i nije na kocku. Da budem sasvim pošten, da ti staviš na crveno, ispalo bi crveno. Ja da stavim na crveno, ispalo bi crno", rekao je Vučić.