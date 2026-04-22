Nakon zabrane društvenih mreža Australija cilja i platforme za igranje

Tvrtke su obavezne odgovoriti na zahtjeve, a ako to ne učine, riskiraju kazne i do 825 tisuća australskih dolara (502 tisuće eura) po danu . Obično se njihov odgovor očekuje u roku od 30 dana.

Regulator je objavio da je poslao službene zahtjeve vlasnicima Robloxa, Minecrafta, Fortnitea i Steama, u kojima od njih traži detaljna pojašnjenja o sigurnosnim sustavima, zaposlenima koji su zaduženi za sigurnost te mjerama i protokolima kibernetičke sigurnosti.

Poznate platforme poput Robloxa i Minecrafta morat će odgovoriti na zahtjev regulatora i pojasniti kako točno štite djecu od utjecaja seksualnih predatora i radikalizacije.

Kako je u službenoj objavi istaknula povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant, servisi za igranje, pogotovo oni koji sadržavaju mogućnost enkriptiranog slanja poruka, mogu postati savršeno mjesto za prvi kontakt između djece i seksualnih predatora.

'Često vidimo te prijestupnike kako ostvaruju kontakt s djecom igrajući igre online, a potom taj kontakt sele na servise za privatno dopisivanje', pojasnila je Inman Grant, prenosi Reuters.

Istaknula je i da čak devet od 10 Australaca u dobi od osam do 17 godina igra igre na internetu. 'Predatori to znaju i ciljaju djecu. Tijekom igre ih pripremaju za seksualni, teroristički i nasilni sadržaj, što povećava rizik od radikalizacije i nasilja izvan platformi', upozorila je.

Iz Microsofta su za Reuters odgovorili da pregledavaju zahtjev, ali i dodali da sigurnost djece shvaćaju izuzetno ozbiljno.

Iz Robloxa nisu bili dostupni za komentar, što ne iznenađuje s obzirom na to da se suočavaju s više od 140 sudskih tužbi na američkim federalnim sudovima, u kojima ih se optužuje da su svjesno poticali seksualno iskorištavanje djece.

Inače, iz Robloxa su prošlog tjedna objavili da uvode posebne račune namijenjene djeci od pet do osam godina, tzv. Roblox Kids, odnosno djeci od devet do 15 godina, nazvane Roblox Select.