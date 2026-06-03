Nakon Teamsa i Zooma, EU sada okreće leđa i Googleu

Promjena se, prema internom mailu upućenom zaposlenicima, uvodi 'u skladu s predanošću Parlamenta digitalnom suverenitetu i zaštiti osobnih podataka korisnika', a u poruci se Qwant opisuje kao 'europska tražilica usmjerena na privatnost korisnika'.

Kako piše Politico, pretrage putem adresne trake u preglednicima Firefox i Edge od 4. lipnja trebale bi se prema zadanim postavkama odvijati preko francuskog pretraživača Qwanta . Zaposlenici će i dalje moći koristiti druge tražilice ili promijeniti zadane postavke na svojim računalima ako to žele.

Europska unija nastoji smanjiti svoju ovisnost o stranoj tehnologiji i snažnije se osloniti na digitalna rješenja razvijena u Europi, a Europska komisija danas predstavlja paket mjera vezan uz digitalni suverenitet.

Posebno je u tome aktivna Francuska te planira zamijeniti Windows operativnom sustavom Linux na računalima državne uprave, kao i odustati od platformi poput Zooma i Microsoft Teamsa u korist domaćeg rješenja Visio za videopozive.

Europski parlament pritom nije jedina institucija ili organizacija koja se udaljava od Googleove tražilice, osobito nakon što je kompanija integrirala generativnu umjetnu inteligenciju u rezultate pretraživanja.

DuckDuckGo je, primjerice, objavio da je broj instalacija njihove aplikacije značajno porastao nakon Googleovih promjena. Tvrtka, koja korisnicima omogućuje isključivanje generativne umjetne inteligencije iz rezultata pretrage, priopćila je u utorak da je 1. lipnja zabilježila najveći jednodnevni promet pretraživanja u svojoj povijesti.