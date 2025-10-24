'Najgnusniji zločini nad djecom događaju se online, platforme moraju pomoći policiji'

Ministar Božinović je pojasnio da je istraga započela nakon što je američka agencija NECMEC dostavila prvu informaciju o mogućem slučaju, a dodatne podatke dostavila je australska policija.

'U početku se nije znalo ni tko je osumnjičenik ni odakle je, no istraživačkim radom policije prikupljene su spoznaje na temelju kojih je dobiven nalog za pretragu, rekao je ministar. Policija je potom izuzela elektroničke uređaje i mobilne telefone osumnjičenika te otkrila da je vodio grupu s više od 250 članova na aplikaciji s enkriptiranim porukama', naveo je Božinović.

'Kada se ušlo u sadržaj, pokazalo se da je zlostavljao više osoba, uključujući i maloljetno dijete kojemu je bio fizički dostupan, kao i dvadesetak žrtava iz Hrvatske te deset iz inozemstva', naveo je Božinović. Dodao je da je prikupljeno dovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave te da se kriminalistička istraga nastavlja u suradnji s međunarodnim partnerima.

Božinović je naglasio kako se policija, ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe, suočava s ozbiljnim izazovima kada je riječ o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu. 'Ta se zlodjela odvijaju na platformama do kojih nitko u Europi ne može doći, nema alate. Jedino te platforme imaju mogućnost da sadržaj učine dostupnim policiji, koja bi te zlotvore mogla procesuirati i smjestiti tamo gdje im je mjesto', poručio je ministar.

Upitan bi li se to riješilo Uredbom za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno poznatom kao Chat Control, ministar je rekao da nema nikakvog govora o kontroli chata i da je poanta da se ne narušava pravo na privatnost komunikacije.

Dodao je kako je ključno razumjeti da je suština zaštititi djecu, a to nije moguće bez pristupa podacima. 'Najgnusnija kaznena djela protiv djece eksplodirala su u internetskom prostoru. Prema procjeni organizacije Save the Children, svake sekunde dvoje djece u svijetu je seksualno zlostavljeno. Naš je prioritet zaštita djece i upravo o tome vodimo razgovore', istaknuo je Božinović.

Podsjetimo, pod pritiskom građana, institucija i stručnjaka diljem Europe, prijedlogu o 'Chat Controlu' je povučen. Njemačka, Austrija, Nizozemska, Finska bile su protiv, a Hrvatska je bila za prijedlog. Predložene odredbe Uredbe, predviđale su da digitalne platforme poput WhatsAppa, Telegrama, Signala, Messengera, TikToka i drugih automatski skeniraju privatne poruke, elektroničku poštu, fotografije i datoteke svojih korisnika, odnosno probijanje enkripcije.

Brojni stručnjaci smatraju da je riječ o masovnom nadzoru građana.