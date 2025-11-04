Brigitte Macron i alžirsku boksačicu zvali su muškarcima: Tko još istjeruje pravdu na sudu?

Sve više javnih osoba u Francuskoj koristi zakon protiv internetskog zlostavljanja – od Brigitte Macron i olimpijske boksačice Imane Khelif do DJ-ice Barbare Butch i influencerice Magali Berdah

Deset osoba – osam muškaraca i dvije žene u dobi između 41 i 60 godina – pojavilo se prošlog tjedna pred pariškim sudom nakon što su optuženi za internetsko uznemiravanje i klevetu protiv francuske prve dame Brigitte Macron. Riječ je o slučajevima seksističkog zlostavljanja nizom objava i videa u kojima su tvrdili da je Macron 'rođena kao muškarac'. Francuska je kriminalizirala internetsko uznemiravanje 2014. godine, uz kaznu do tri godine zatvora i novčanu globu do 45.000 eura. Od tada je zabilježen niz sličnih slučajeva koje su pokrenule poznate osobe iz javnog života. Iako nekoliko europskih zemalja – poput Italije, Austrije i Rumunjske – tretira cyberbullying kao dio kaznenih djela klevete ili prijetnji, Francuska i Slovačka nalaze se među rijetkim zemljama koje imaju poseban zakon s definiranim kaznama za internetsko uznemiravanje. U posljednjih nekoliko godina pred sudom su se tako našli brojni slučajevi koji su otvorili pitanje granice između slobode govora i digitalnog nasilja, piše Euronews.

Olimpijska boksačica Imane Khelif Olimpijska pobjednica, alžirska boksačica Imane Khelif podnijela je tužbu zbog internetskog uznemiravanja nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. Tijekom natjecanja bila je meta lažnih tvrdnji da je transrodna osoba ili 'muškarac' nakon što je njezina protivnica, Talijanka Angela Carini, predala meč protiv nje zbog bolova nakon prvih udaraca. U njezinoj tužbi spominju se i poznata imena – Donald Trump, J.K. Rowling i Elon Musk – koji su javno dijelili objave u kojima su tvrdili da je Khelif muškarac, prema izvještaju Associated Pressa. Tužba je podignuta protiv platforme X (bivšeg Twittera), čime je ostavljeno francuskim istražiteljima da utvrde tko je odgovoran za širenje poruka mržnje. Njezin odvjetnik Nabil Boudi izjavio je da je riječ o 'mizoginoj, rasističkoj i seksističkoj kampanji', dodajući da će 'nepravedno uznemiravanje olimpijske prvakinje ostati najveća mrlja ovih Igara'. U međuvremenu je Svjetski boksački savez uveo obvezne genetske i spolne testove za natjecatelje, a tu odluku Khelif osporava.

Thomas Jolly i Barbara Butch Još dvoje javnih osoba, redatelj Thomas Jolly i DJ-ica Barbara Butch, podnijelo je prijave zbog internetskog uznemiravanja nakon ceremonije otvaranja Olimpijskih igara. Jolly, umjetnički direktor otvaranja, primio je niz prijetnji i uvreda koje su se odnosile na njegovu seksualnu orijentaciju i navodno 'izraelsko podrijetlo'. DJ-ica Barbara Butch, koja je utjelovila mitološkog Dioniza s drag queen izvođačima, bila je meta konzervativnih kritičara koji su usporedili taj prizor s parodijom 'Posljednje večere'. Njezina odvjetnica Audrey Msellati objavila je da je Butch bila izložena 'iznimno nasilnoj kampanji internetskog uznemiravanja', uključujući prijetnje smrću, silovanjem i mučenjem. Sedam osoba već je proglašeno krivima i osuđeno na do četiri mjeseca zatvora i novčane kazne od 2000 do 3000 eura, a u rujnu je petorici muškaraca suđeno zbog toga.