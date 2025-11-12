AI Diffusion Report

Najbrže rastuća tehnologija u povijesti: Regija hvata AI val, evo kako stoji Hrvatska

L. Š.

12.11.2025 u 15:22

Ilustracija - umjetna inteligencija
Ilustracija - umjetna inteligencija Izvor: Pixabay / Autor: Geralt
Bionic
Reading

Prema novom izvješću Instituta za AI ekonomiju, vodećeg Microsoftovog think tanka, zemlje jadranske regije bilježe umjereno usvajanje umjetne inteligencije – Bugarska (25,4 posto), Slovenija (24,6 posto), Hrvatska (21,8 posto) i Srbija (19,7 posto) nalaze se na sredini globalne ljestvice difuzije AI tehnologije

Izvješće AI Diffusion Report donosi sveobuhvatan pregled korištenja, razvoja i izgradnje umjetne inteligencije diljem svijeta te pokazuje da je riječ o najbrže širećoj tehnologiji u povijesti – u manje od tri godine više od 1,2 milijarde ljudi već koristi AI alate. No, kao i kod interneta ili pametnih telefona, koristi se ne šire ravnomjerno: u zemljama Globalnog Sjevera primjena umjetne inteligencije dvostruko je veća nego u Globalnom Jugu.

'Zemlje u ovoj regiji imaju jedinstvenu priliku preskočiti određene korake i ući u svijet naprednih tehnologija, učiti od razvijenijih tržišta te pretvoriti raznolikost u prednost. No, za iskorištavanje punog potencijala potrebna su dodatna ulaganja u AI i cloud infrastrukturu te razvoj digitalnih i AI vještina', izjavio je Kalin Dimtchev, direktor Microsofta za Adriatic regiju.

vezane vijesti

Tri sile koje pokreću AI revoluciju

Izvješće ističe tri glavne skupine koje potiču globalnu transformaciju: tzv. frontier kompanije koje razvijaju vrhunske modele, graditelji infrastrukture koji osiguravaju računalnu snagu i povezivost te korisnici – pojedinci i organizacije koji primjenjuju umjetnu inteligenciju u praksi.

Najveći jaz u usvajanju AI-a proizlazi iz razlika u osnovnim preduvjetima: dostupnosti električne energije, podatkovnih centara, internetske povezanosti, digitalnih vještina i jezika. Zemlje u kojima se govore jezici s manje digitalnih resursa, poput Malavija ili Laosa, bilježe osjetno niže stope korištenja umjetne inteligencije čak i kada imaju pristup internetu.

Na vrhu ljestvice usvajanja nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati (59,4 posto), Singapur (58,6 posto), Norveška (45,3 posto) i Irska (41,7 posto), dok SAD i Kina zajedno drže 86 posto globalnog kapaciteta podatkovnih centara. Sedam zemalja – SAD, Kina, Francuska, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Izrael – razvija gotovo sve vodeće AI modele, pri čemu Kina za SAD-om kasni manje od šest mjeseci.

Microsoft najavljuje daljnju podršku zemljama Adriatic regije u 'smanjenju AI jaza' kroz programe poput AI Skills Navigatora, LinkedIn Learninga, Microsoft for Startups te demokratizaciju pristupa alatima poput Copilot Chata.

'Premošćivanje jaza zahtijeva zajedničku predanost javnog i privatnog sektora kako bi umjetna inteligencija postala doista inkluzivna tehnologija za svaku zajednicu', poručuje Dimtchev.

Iako se AI širi brže nego bilo koja tehnologija prije nje, zaključuje se u izvješću, budući napredak ovisit će o ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i jezičnu dostupnost, kako bi koristi umjetne inteligencije bile ravnomjernije raspodijeljene diljem svijeta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dominacija u tehnologiji

dominacija u tehnologiji

Jedna europska zemlja postaje AI velesila: Google ulaže milijarde u srce Europe
ZNANSTVENA PEŠKARIJA

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

'Imate li stalnu poziciju?': Kako je jedno naizgled obično pitanje promijenilo fiziku
SVEMIRSKI PUTNIK

SVEMIRSKI PUTNIK

Riješen je i taj misterij: Napokon potvrđeno što je zapravo 3I/Atlas

najpopularnije

Još vijesti