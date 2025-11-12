Najbrže rastuća tehnologija u povijesti: Regija hvata AI val, evo kako stoji Hrvatska

'Zemlje u ovoj regiji imaju jedinstvenu priliku preskočiti određene korake i ući u svijet naprednih tehnologija, učiti od razvijenijih tržišta te pretvoriti raznolikost u prednost. No, za iskorištavanje punog potencijala potrebna su dodatna ulaganja u AI i cloud infrastrukturu te razvoj digitalnih i AI vještina', izjavio je Kalin Dimtchev , direktor Microsofta za Adriatic regiju.

Izvješće AI Diffusion Report donosi sveobuhvatan pregled korištenja, razvoja i izgradnje umjetne inteligencije diljem svijeta te pokazuje da je riječ o najbrže širećoj tehnologiji u povijesti – u manje od tri godine više od 1,2 milijarde ljudi već koristi AI alate. No, kao i kod interneta ili pametnih telefona, koristi se ne šire ravnomjerno: u zemljama Globalnog Sjevera primjena umjetne inteligencije dvostruko je veća nego u Globalnom Jugu.

Tri sile koje pokreću AI revoluciju

Izvješće ističe tri glavne skupine koje potiču globalnu transformaciju: tzv. frontier kompanije koje razvijaju vrhunske modele, graditelji infrastrukture koji osiguravaju računalnu snagu i povezivost te korisnici – pojedinci i organizacije koji primjenjuju umjetnu inteligenciju u praksi.

Najveći jaz u usvajanju AI-a proizlazi iz razlika u osnovnim preduvjetima: dostupnosti električne energije, podatkovnih centara, internetske povezanosti, digitalnih vještina i jezika. Zemlje u kojima se govore jezici s manje digitalnih resursa, poput Malavija ili Laosa, bilježe osjetno niže stope korištenja umjetne inteligencije čak i kada imaju pristup internetu.

Na vrhu ljestvice usvajanja nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati (59,4 posto), Singapur (58,6 posto), Norveška (45,3 posto) i Irska (41,7 posto), dok SAD i Kina zajedno drže 86 posto globalnog kapaciteta podatkovnih centara. Sedam zemalja – SAD, Kina, Francuska, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Izrael – razvija gotovo sve vodeće AI modele, pri čemu Kina za SAD-om kasni manje od šest mjeseci.

Microsoft najavljuje daljnju podršku zemljama Adriatic regije u 'smanjenju AI jaza' kroz programe poput AI Skills Navigatora, LinkedIn Learninga, Microsoft for Startups te demokratizaciju pristupa alatima poput Copilot Chata.

'Premošćivanje jaza zahtijeva zajedničku predanost javnog i privatnog sektora kako bi umjetna inteligencija postala doista inkluzivna tehnologija za svaku zajednicu', poručuje Dimtchev.

Iako se AI širi brže nego bilo koja tehnologija prije nje, zaključuje se u izvješću, budući napredak ovisit će o ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i jezičnu dostupnost, kako bi koristi umjetne inteligencije bile ravnomjernije raspodijeljene diljem svijeta.