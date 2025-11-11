Hrvatski znanstvenici predstavili prvu kvantnu komunikacijsku mrežu otpornu na hakere

U sklopu projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI demonstriran je prvi potpuno funkcionalni složaj kvantne komunikacijske infrastrukture u Hrvatskoj koju štite zakoni kvantne fizike, s krajnjim ciljem jačanja nacionalne kibernetičke sigurnosti u skladu s najnovijim znanstvenim dostignućima.

'Nakon gotovo tri godine rada možemo pokazati funkcionalnu kvantnu mrežu i to je jedan od oblika odgovora na predviđenu nadolazeću kvantnu prijetnju kako bi podigli sigurnost mrežnih komunikacija na višu razinu od postojeće koja se koristi na konvencionalnom internetu', istaknuo je voditelj projekta CroQCI Bojan Schmidt na predstavljanju u utorak.

Kvantna komunikacija nudi rješenje koje ne ovisi o snazi računala ili algoritama, već o zakonima kvantne fizike, čime se postavlja nova letvica otpornosti digitalnih sustava. Naime, presretanje, odnosno prisluškivanje komunikacije može se detektirati, a kompromitacija ključa spriječiti u startu.

'Kombinirajući postojeća znanja iz telekomunikacijske infrastrukture, računalne i mrežne sigurnosti, uvodimo kvantnu komponentu koja daje tzv. ultra sigurnu ili teoretski apsolutno sigurnu komunikaciju, no cilj nije stati ovdje, nego nastaviti povezivati Hrvatsku prema EuroQCI području', rekao je Schmidt.

To će se postići kombiniranjem zemaljske kvantne povezanosti putem mreža optičkih kabela i satelitske tehnologije, dodao je. 'Danas je fokus na eksperimentalnoj kvantnoj mreži. Ova mreža u Europi i svijetu još nije zaživjela u punom standardiziranom obliku, no predviđa se da će za nekoliko godina postati standard', pojasnio je Schmidt.

Siguran prijenos podataka otporan na hakere

Projekt CroQCI, koji je šest mjeseci od kraja, okuplja osam ključnih nacionalnih istraživačkih i znanstvenih institucija, fakultete, javne ustanove i poduzeća, uključujući Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, te pokazuje da Hrvatska ne čeka na tehnološka rješenja drugih zemalja, već tehnologiju gradi kod kuće, domaćim znanjem i tehnologijom.

Duje Gašeperov iz tvrtke Odašiljači i veze (OIV), koja je s IRB-om razvila i proizvela ključne komponente i sustave za CroQCI, istaknuo je kako je ovo jako važan korak za hrvatsku komunikacijsku sigurnost.

"Komunikacija o kojoj pričamo odnosi se na podatkovnu komunikaciju s računala digitalne opreme koju zapravo nitko ne može pročitati, osim krajnjih korisnika koji koriste povezane enkriptore. Sto posto je otporna na hakere, potpuna je sigurnost jer je ključ koji se koristi u kriptoalgoritmu kvantno generiran te se bilo kakvo presretanje lako detektira", pojasnio je.

Znanstveni voditelj projekta CroQCI Martin Lončarić demonstrirao je kvantnu komunikaciju između dvije lokacije - ultra-zaštićeni videopoziv između tvrtke OIV na Žitnjaku i čvora "Barbara" na IRB-u. To je moguće putem posebnih kutija kvantno-komunikacijske opreme koje se direktno ugrađuju u standardne telekomunikacijske ormare.

Demonstracija za medije pokazala je tri stupa buduće mreže: kvantne prijemnike s optičkim modulima i supravodljivim fotonskim detektorima, sustav kvantnog operatera koji stvara kvantno prepletene parove fotona i hardverske enkriptore koji šifriraju poruke kvantno generiranim ključevima.

Time je potvrđeno da kvantna komunikacija prelazi iz laboratorija u stvarnu primjenu na optičkoj mreži CroQCI-ja u Zagrebu.