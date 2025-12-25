Salahova čestitka Božića opet izazvala žestoke reakcije, javio se i Dejan Lovren

Mohamed Salah trenutačno boravi u Maroku, gdje s Egiptom nastupa na Afričkom kupu nacija, no ni ove godine nije propustio svojim pratiteljima čestitati Božić.

Kao i prethodnih godina, Salah je blagdansku čestitku objavio fotografijom božićnog drvca iz svog doma, ali uz jednu razliku.

Na fotografiji se ovoga puta ne nalazi on, već njegove kćeri Makka i Kayan. Na fotografiji nema ni njegove supruge Magi, s kojom je u braku od 2013. godine.

‘Sretan Božić’, kratko je napisao Salah uz objavu na Instagramu, koja je u nešto više od sat vremena prikupila više od 500 tisuća lajkova.

Mnogi su zahvalni zbog ovog pteza, ali ima i ljudi muslimanske vjeroispovjesti koji mu zamjeraju čestitanje Božića.

'Razočarao si nas, brate', 'Mi muslimani te pratimo i cijenimo, a ti nam ovako uzvraćaš', 'Može li nekako kliknuti se na dislike', samo su neki od negativnih komentara ispod fotografije.

Inače, javio se i Dejan Lovren, bivši hrvatski reprezentativac, koji je sa Salahom dijelio svlačionicu Liverpola te ostao u prijateljskim odnosima. On mu je, naravno, ostavio 'srčeka' i znak zahvale.

Egipat je Afrički kup nacija otvorio pobjedom 2:1 protiv Zimbabvea, a Salah je bio jedan od strijelaca za ‘Faraone’. Drugi pogodak postigao je Omar Marmoush.