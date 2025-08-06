Znanstvenici nakon deset godina otkrili uzrok izbijanja najveće epidemije morskih životinja

Bolest započinje lezijama na tijelu, nastavlja se gubitkom ekstremiteta i iskrivljenjem tijela, a završava raspadanjem tkiva u bijelu, sluzavu masu. Vizualno, simptomi mogu nalikovati stresnim reakcijama na druge čimbenike poput manjka kisika, promjene saliniteta ili izloženosti toplinskim udarima, zbog čega je bilo gotovo nemoguće dijagnosticirati bolest bez identifikacije patogena.

Prijašnji pokušaji pronalaska patogena u tkivima morskih zvijezda suncokreta nisu dali konačne rezultate. No, istraživači su sada analizirali tzv. koelomsku tekućinu – svojevrsnu zamjenu za krv – i u njoj pronašli visoke koncentracije bakterije V. pectenicida, što je omogućilo konačnu potvrdu njezine uloge u razvoju bolesti, prenosi Guardian .

Od 2013. godine ova bakterija poharala je populaciju velikih morskih zvijezda suncokreta (Pycnopodia helianthoides) duž zapadne obale Sjeverne Amerike. Procjenjuje se da je nestalo oko 5,8 milijardi jedinki – čak 90 posto globalne populacije – čime je ova vrsta dospjela na crvenu listu kritično ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Važan trag bio je i poznati ekološki obrazac; Vibrio pectenicida ubrzano se razmnožava u toplijem moru, što dodatno povezuje porast temperature oceana s epidemijom SSWD-a.

Ova otkrića objavljena su u najnovijem broju časopisa Nature Ecology & Evolution, a rezultat su četverogodišnje međunarodne suradnje koju su vodile dr. Melanie Prentice i dr. Alyssa Gehman iz Instituta Hakai u Britanskoj Kolumbiji, uz sudjelovanje Sveučilišta u Britanskoj Kolumbiji, Sveučilišta Washington, organizacije Nature Conservancy i drugih.

'Identifikacija uzročnika SSWD-a ima ogroman utjecaj', istaknula je dr. Prentice. 'Bez morskih zvijezda suncokreta dolazi do nekontroliranog rasta populacija ježinaca koji se hrane algama, što rezultira uništavanjem podmorskih šuma kelpa. A to ima dalekosežne posljedice za cijele morske ekosustave i ljude koji o njima ovise.'

Kelpske šume pružaju zaklon tisućama morskih organizama, podržavaju ribarstvo i rekreacijske aktivnosti, te su od goleme važnosti za domorodačke zajednice. Osim toga, učvršćuju morsko dno, ublažavaju utjecaj oluja na obalu i služe kao snažni prirodni ponori ugljikovog dioksida.

Iako je epidemija još aktivna, znanstvenici se nadaju da bi ovo otkriće moglo otvoriti put oporavku. Među mogućim mjerama su uzgoj otpornih jedinki u zatočeništvu te razvoj 'probiotičkih' rješenja koja bi se mogla koristiti za jačanje otpornosti zvjezdača u prirodi.

'Sad kad znamo što uzrokuje bolest, napokon možemo djelovati', rekla je dr. Gehman. 'Možemo biti puno precizniji u radu s morskim zvijezdama suncokretima, i to bi nam moglo pomoći da brže reagiramo i stvarno pokušamo suzbiti SSWD.'