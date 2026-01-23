Hrvatski znanstvenici otkrili što je pokrenulo veliki događaj morske sluzi u Jadranu 2024.

Suradnja znanstvenika Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković i domaće tvrtke SeaCras donijela je nova saznanja o pojavi morske sluzi u Jadranu koja je izazvala zabrinutost među građanima i turistima usred sezone, priopćili su iz SeaCrasa

Rezultati istraživanja hrvatskih znanstvenika o fenomenu masovne pojave morske sluzi (engl. mucilage) u sjevernom Jadranu objavljen je u uglednom znanstvenom časopisu Scientific Reports izdavača Springer Nature. Istraživanje su proveli znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (CIM IRB) u suradnji s hrvatskom tehnološkom tvrtkom SeaCras i Algebra Bernays sveučilištem, kombinirajući napredna terenska mjerenja, senzore i analize satelitskih podataka. >>Dođete na plažu, izvadite mobitel i saznate je li more čisto. Upoznajte ekipu koja to čini mogućim<< Istraživanje je opisalo pojavu intenzivnog cvjetanja mora i morske sluzi tijekom 2024. godine u Istri, kakva u tom obujmu na istočnoj obali Jadrana nije bila zabilježena više od 20 godina. U ovom istraživanju znanstvenici su detaljno objasnili zašto je došlo do ovako izraženog događaja, identificirajući ključne meteorološke i oceanografske uvjete koji su mu prethodili, ali i ​​odredili i pratili brojnost i pojavu fitoplanktonskih vrsta koje su sudjelovale u proizvodnji sluzi. Ovakvi događaji mogu ozbiljno narušiti morski ekosustav i izravno pogoditi obalne zajednice, od turizma i ribarstva do kvalitete života pa je razumijevanje njihovih uzroka ključno za pravodobno upozoravanje i prilagodbu, navodi se u priopćenju.

Fenomen koji 'izmiče' klasičnom monitoringu Iako je cvjetanje mora prirodna i sezonalna pojava, promjene okolišnih uvjeta poput porasta temperature mora, smanjene izmjene vodenih masa te povećanog dotoka slatke vode i nutrijenata mogu dovesti do abnormalnih nakupina morske sluzi. Takvi događaji imaju značajan utjecaj na morski ekosustav, ali i na ljudske aktivnosti poput turizma, ribarstva, pomorskog prometa i rekreacije. Rezultati istraživanja pokazali su da je svaka faza pojave velikih nakupina morske sluzi tijekom 2024. godine bila izravno povezana s iznimno intenzivnim cvjetanjem fitoplanktona koji su imali ključnu ulogu u stvaranju i razvoju morske sluzi, dok je raznolikost vrsta planktona u samim nakupinama tijekom tog razdoblja bila smanjena u odnosu na uobičajene sezonske cvjetove.

Toplina, rijeka Po i tišina vjetra: scenarij koji je pogodovao sluzi Dodatno, istraživanje je pokazalo da je nastanak morske sluzi bio usko povezan s porastom temperature mora te naglim padovima saliniteta uzrokovanima pojačanim dotokom slatke vode, osobito iz rijeke Po, što je stvorilo okolišne uvjete pogodne za razvoj i nakupljanje sluzi. Same nakupine sluzi, povezane u strukture, varirale su od dugačkih i preko 20 kilometara do lokalno migrirajućih nakupina manjih od svega 20 metara. Što su vidjeli sateliti i zašto je to važno za rano upozoravanje Posebna vrijednost ovog istraživanja leži u kombinaciji različitih tehnologija i frekventnim mjerenjima. Znanstvenici CIM IRB-a koristili su oceanografske plutače ODAS koje se nalaze oko 4 nautičkih milja od Rovinja i koje kontinuirano bilježe fizikalne i biološke parametre mora, te napredne protočno-citometrijske (engl. flow-cytometric) analize koje otkrivaju kako se mijenja sastav planktonskih zajednica. Tvrtka SeaCras nadopunila je terenska mjerenja vlastitim AI analizama satelitskih snimaka visoke prostorne rezolucije čime je omogućeno preciznije praćenje prostornog širenja i dinamike događaja.