Vučić poslao dramatičnu poruku iz Davosa: 'Sada će stvari ići drugačije'

Srpski predsjednik smatra da EU i SAD više neće zajednički nastupati po svim važnim pitanjima te da će u nekim situacijama postupati različito. Pozvao je sve da što prije razumiju tu poruku jer se od ovog trenutka piše nova povijest
Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu poručio je da Europska unija i Sjedinjene Američke Države više neće zajednički nastupati po svim važnim pitanjima kao dosad te da će u pojedinim okolnostima djelovati drugačije.
U izjavi za RTS dodao je da je moguće da će EU i SAD u nekim okolnostima biti i suprotstavljene. Naglasio je da je važno da se to što prije shvati.
"To je za nas važna pouka i moramo je razumjeti što je moguće prije, jer smo do jučer imali istu skupinu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno orijentirana i istodobno proeuropska. Sada će stvari ići drukčije", rekao je Vučić.
Izrazio je svoju uvjerenost da je "zatvoreno jedno poglavlje povijesti" te da se od sada povijest piše na drukčiji način.
Komentirajući poruke o Grenlandu, Vučić je rekao da se, unatoč diplomatskim riječima, izrečeno ne može jednostavno tumačiti. Dodao je da Srbija ne treba ulaziti u takve rasprave te da Europu u budućnosti čekaju brojni, nimalo laki koraci, koji će zahtijevati ozbiljne odluke i prilagodbe.