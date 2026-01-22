Vučić poslao dramatičnu poruku iz Davosa: 'Sada će stvari ići drugačije'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu poručio je da Europska unija i Sjedinjene Američke Države više neće zajednički nastupati po svim važnim pitanjima kao dosad te da će u pojedinim okolnostima djelovati drugačije.

U izjavi za RTS dodao je da je moguće da će EU i SAD u nekim okolnostima biti i suprotstavljene. Naglasio je da je važno da se to što prije shvati.

"To je za nas važna pouka i moramo je razumjeti što je moguće prije, jer smo do jučer imali istu skupinu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno orijentirana i istodobno proeuropska. Sada će stvari ići drukčije", rekao je Vučić.