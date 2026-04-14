Svaki peti radnik već je prepustio velike dijelove posla AI-u: Otkrili i za što točno

Anketa koju su Epoch AI i Ipsos proveli na 2000 Amerikanaca otkrila je da je otprilike polovica ispitanika koristila umjetnu inteligenciju za posao ili privatne potrebe. Među onima koji su zaposleni na puno radno vrijeme 27 posto ih je izjavilo da je tehnologija preuzela zadatke koje su sami obavljali , a njih 21 posto istaknulo je da je umjetna inteligencija pritom stvorila nove poslovne zadatke koje inače ne bi sami obavljali.

Svaki peti Amerikanac ističe da je umjetna inteligencija već preuzela velike dijelove njihova posla.

Istraživanje je također pokazalo da je većina ljudi (62,5 posto) obavljala samo jedan do dva brza zadatka koristeći umjetnu inteligenciju tijekom najintenzivnijeg dana njezine upotrebe, za razliku od otprilike šest posto ispitanika koji su intenzivno upotrebljavali AI.

'Govorimo o restrukturiranju tržišta rada koje se događa u stvarnom vremenu', upozorio je Nicholas Miailhe, voditelj politike vezane uz AI u Globalnom partnerstvu za umjetnu inteligenciju, međunarodnoj inicijativi koja obuhvaća 46 zemalja i Europsku uniju, za NBC.

Dodaje da bi nam ti podaci trebali privući pozornost jer se 'prostor za oblikovanje načina na koji umjetna inteligencija transformira rad zatvara brže nego što to shvaća većina vlada u svijetu'.