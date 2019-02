Mliječni put nije onakav kakvim smo ga smatrali

Dosad se mislilo kako je naša matična galaksija spiralna i plosnata. Nova trodimenzionalna mapa Mliječnog puta pokazuje kako tomu baš i nije tako

Prošle godine otkrili smo kako je naša matična galaksija Mliječni put veća no što smo mislili, a sad znamo i kako je ponešto drukčijeg oblika. Umjesto plosnatog spiralnog diska zvijezda i plinova značajno je zakrivljena na rubovima, otkrili su astronomi u Australiji i Kini.

No, astronomi su uspjeli napraviti prvu preciznu trodimenzionalnu mapu naše galaksije temeljem novih podataka o tipu zvijezda poznatom po nazivu klasične Cefeide. To su ogromne svijetle zvijezde - do 20 puta veće i sto tisuća puta svjetlije nego Sunce - koje pulsiraju u preciznom i dobro poznatom ritmu.

Prateći razinu svjetla i pulsiranja 1.399 Cefeida astronomi su ih mogli upotrijebiti kao fiksnu točku mjerenja za određivanje lokacije drugih zvijezda, temeljem čega su odredili i oblik cijele galaksije. Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Nature Astronomy.