Karte za svemirski let trenutno su teško dostupne i skupe, ali postoje načini kako da se i vi ukrcate u raketu

Svakome tko od malih nogu sanja o tome kako će jednom kad odraste postati astronaut, srce zaigra na svaku novu vijest da su Virgin Galactic ili Blue Origin učinili još jedan korak prema svom cilju - slanju putnika u svemir. Ne krene li opet nešto po zlu, prvi će putnici odjenuti svoje skafandere već ove godine. Blago njima no kolike su šanse da ćemo si takvo putovanje moći priuštiti i mi, obični smrtnici? Dakako da su mikroskopski male, no one ipak postoje. Ovo su načini na koji bi se i vi jednog dana mogli naći u kabini svemirskog broda iako niste rođeni sa zlatnom žicom u ustima, nemate račune u švicarskim ili ciparskim bankama i niste zgrnuli bogatstva na rudarenju kriptovalutama.