Ergonomska tipkovnica za strpljive: Isprobali smo Epomaker Split70

U sveopćoj navali neobičnih računalnih periferija ponekad susretnemo i primjere koji su dovoljno dobri da ih se isplati naučiti koristiti

Podijeljene mehaničke tipkovnice po mnogima su dio prolazne fame jer su sredinom ove godine doživjele svojevrsnu renesansu uz sve veći broj korisnika na r/mechanicalkeyboards, a oni su objavljivali fotografije svojih uradaka, no kako godina prilazi kraju, sve je jasnije da je riječ o funkcionalnom, makar kratkotrajnom trendu. Duboko u želucu, doduše, osjećao sam da bi otpisivanje ovakvog formata kompaktne periferije bilo samo jedna u nizu mojih mnogobrojnih površnih odluka. To i dijelom velika znatiželja oko toga što je podijeljene tipkovnice učinilo privlačnima u samom startu navelo me da prvom prilikom isprobam Epomakerov Split70, 70-postotnu tipkovnicu podijeljenu na (otprilike) pola.

Manje F-a, više makroa Manjak tipki F mi, tim rečeno, nije predstavljao neki preveliki problem pri eventualnom privikavanju. Ono što me uspjelo iživcirati neobičan je raspored i format dijela tipki. Desni Shift je komično malen dok su slova raspoređena po načelu tipkanja u kojem ruke tijekom rada ostaju na istom mjestu, a prsti odrađuju većinu kretanja po tipkovnici. Kad malo razmislim, iskustvo tipkanja na Splitu 70 jako podsjeća na one web stranice na kojima učite kako tijekom tipkanja koristiti svih deset prstiju. I tako, nakon tjedna i pol provedenog u svakodnevnom radu s tom tipkovnicom, nisam sto posto siguran radi li se o proizvodu za svakoga.

Privikavanje je - nužno Da se razumijemo, nakon namjernog privikavanja na neobičan layout modela Split70, najteži je zadatak zapravo postavljanje ruku na 'startnu poziciju', gdje slučajno ne pritišćem krive tipke. Sve nakon toga je relativno lako - pogotovo uz veliku prednost koju pružaju lijepo pozicionirane makro tipke. Zovite me razmaženim, no ideja skriptiranih copy i paste komandi odmah pored malog prsta nešto je što realno ne treba nikome, no kad sam ih počeo koristiti, nisam mogao stati - ne zato što je komanda inače komplicirana, već zato što sam pritisak na dvije tipke zamijenio - jednom.

Izgled za svačiji ukus Vizualna strana tipkovnice je, recimo to tako, prilagođena raznolikim estetikama. Crna verzija je, koliko god konzervativna podijeljena tipkovnica može biti - umjerena, a bijelo-sivo-plava verzija dolazi s prikladnim arsenalom mašnica, krafnica, cvjetića i ostalih 'slatkih' motiva koji impliciraju da je cijela stvar dizajnirana za specifičan ukus. Obje boje su po zvučnom profilu i funkcijama identične, uz naglasak na vrlo utišan klikasti profil, elegantne linearne prekidače i vrlo simpatičnu kolekciju RGB efekata, a oni jako dobro idu uz 'slatki' identitet bijelo-plave verzije.

Što se ergonomskih beneficija tiče, one su vrlo naglašene i zbilja funkcioniraju. Ramena se zbog izostanka potrebe za posezanjem puno manje umaraju tijekom rada, što se proteže i na manjak osjećaja umora na dlanovima i prstima koji, uz diskretnu pomoć podloge za zapešća, pretvaraju tipkanje u vrlo ugodno taktilno-zvučno iskustvo. Što se baterije tiče, ona je smještena na lijevoj strani tipkovnice, ima kapacitet od 3000 mAh te zahtijeva mali oprez oko RGB-a osim ako vam ne smeta spajanje na punjač svakih nekoliko dana. Spojivost i baterija su... ok? Tipkovnica se, kao i većina modernih mehaničkih modela, može upariti s tri bluetooth uređaja uz pomoć 2,4 GHz sticka ili opletenog kabela. Valja također naglasiti da, zbog specifične konstrukcije, dodatni kabel između dvije polovice uvijek mora biti prisutan. S obzirom na dio godine i sklonost lijepim RGB efektima, moj odabrani način konekcije bio je kabel, što ide rukom pod ruku s malo nižom latencijom, kakvu obično preferiram tijekom igranja. Nagib tipkovnice također je nepodesiv te, makar meni nije predstavljao problem, možda može dovesti do problemčića ako niste navikli na malo deblji format, kakav susrećemo kod periferija ovog tipa.

Dobar izbor za entuzijaste Sve u svemu, Split70 se pokazao zanimljivim. Makar ga nikad ne bih kupio kao svoj prvi izbor, njegova ergonomska strana, korisne makro tipke i kompaktan format definitivno su vrijedni spomena. Ako spadate među ljubitelje avangardnih periferija koje, uz malo privikavanja, postaju sve bolje i bolje (i usto donose brojne beneficije ergonomskog pristupa tipkanju), ova tipkovnica bi, ako je planirate uglavnom koristiti spojenu putem USB-a, mogla ući u uži izbor za vašu sljedeću impulzivnu kupnju.