NIJE GA ŠTEDIO

Jeličić prozvao novinara: Stariji si od mene, nauči se ponašati

N.M.

18.08.2025 u 21:30

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Hajduk je u trećem kolu Supersport HNL-a na Poljudu s 3:0 svladao Slaven Belupo.

Na konferenciji za novinare nakon utakmice, pažnju je na sebe skrenuo novinar Toni Bilić koji je poprilično direktno ispitivao trenera Slavena Marija Gregurinu.

vezane vijesti

Nesvakidašnju situaciju je u emisiji 'Studio Supersport HNL' komentirao stručni sukomentator MAXSporta Joško Jeličić koji je prozvao splitskog novinara.

'Ja ću pohvaliti Gregurinu na gospodskom načinu kako se ponio na pitanja Tonija Bilića. Kaže naš Toni kako je mogao najaviti pobjedu, Mario idući puta najavi poraz. Isto tako, kaže da je Slaven Belupo najlošija momčad koju je gledao na Poljudu. Prošle godine si gledao momčad koja je bila još lošija, imala je bijele dresove na Poljudu. Tako da nauči se ponašati, stariji si od mene. Ta pitanja ne služe na čast, sjelo mi je kako se Gregurina gospodski odnosio', poručio je.

Jeličić prozvao novinara Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sramota torcide

sramota torcide

Jeličić: Puno veći poraz Hajduka od ispadanja protiv Albanaca je ono što se jučer dogodilo na Poljudu
VELIKO IZLAGANJE

VELIKO IZLAGANJE

Jeličić: Hajduk već dugo nije veliki klub
MASTERS 1000

MASTERS 1000

Ovo što je Alcaraz napravio Sinneru se ne pamti! Prvi igrač svijeta se na kraju predao

najpopularnije

Još vijesti