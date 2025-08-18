Jeličić prozvao novinara: Stariji si od mene, nauči se ponašati

Na konferenciji za novinare nakon utakmice, pažnju je na sebe skrenuo novinar Toni Bilić koji je poprilično direktno ispitivao trenera Slavena Marija Gregurinu .

Nesvakidašnju situaciju je u emisiji 'Studio Supersport HNL' komentirao stručni sukomentator MAXSporta Joško Jeličić koji je prozvao splitskog novinara.

'Ja ću pohvaliti Gregurinu na gospodskom načinu kako se ponio na pitanja Tonija Bilića. Kaže naš Toni kako je mogao najaviti pobjedu, Mario idući puta najavi poraz. Isto tako, kaže da je Slaven Belupo najlošija momčad koju je gledao na Poljudu. Prošle godine si gledao momčad koja je bila još lošija, imala je bijele dresove na Poljudu. Tako da nauči se ponašati, stariji si od mene. Ta pitanja ne služe na čast, sjelo mi je kako se Gregurina gospodski odnosio', poručio je.