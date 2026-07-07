Danska kreće u obračun s Googleom i Metom: 'Moraju platiti za novinarski sadržaj'

Spor su 2023. pokrenuli Streamz, Google, Meta, Spotify i Sony , tvrdeći da belgijanska provedba članka 15. Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu nije u skladu s propisima Europske unije o pravima medijskih izdavača. Danska je odlučila intervenirati u postupku i podržati Belgiju i sudjelovati na ročištu zakazanom pred Europskim sudom 6. i 7. srpnja.

Ministarstvo kulture navodi da će se Danska ponajprije zalagati da Meta i druge velike tehnološke kompanije plaćaju naknadu za novinske članke i drugi sadržaj koji se objavljuje na njihovim platformama. Prema ocjeni ministarstva, presuda u korist Googlea, Spotifyja, Mete, Streamza i Sonyja mogla bi oslabiti prava novinskih izdavača zajamčena direktivom EU-a.

U raspravi Danska namjerava zatražiti od suda EU-a da jasno utvrdi opseg prava novinskih izdavača i obvezu tehnoloških kompanija da plaćaju naknadu za objavu.

Ministrica kulture Zenia Stampe poručila je da tehnološkim kompanijama ne bi trebalo biti dopušteno koristiti medijski sadržaj bez naknade. 'Na kraju najveću cijenu plaćaju danski mediji, a time se šteti i našoj demokraciji', rekla je Stampe.

Uz postupak protiv Belgije, Danska sudjeluje i u važnom europskom sporu o autorskim pravima i Googleovoj upotrebi novinskih članaka za obuku modela umjetne inteligencije.