Meta Platforms obustavlja kontroverzno prikupljanje osobnih podataka

Meta Platforms će pauzirati interni program koji prati pokrete računalnog miša zaposlenika i digitalne aktivnosti za obuku umjetne inteligencije dok istražuje probleme vezane uz sigurnost podataka.

Objava tvrtke uslijedila je nakon otkrića kako su osjetljivi podaci zaposlenika, namijenjeni praćenju digitalnih interakcija unutar Metinih internih sustava, bili dostupni svim zaposlenicima Mete.

Iako je Meta potvrdila istragu, odbila je reći koliko dugo su planirali zaustaviti program.

'Pažljivo smo dizajnirali ovaj program ​sa zaštitnim mjerama privatnosti. Iako u ovom trenutku nemamo naznaka kako su zaposlenici Mete nepropisno pristupili bilo kojim podacima, pauziramo ga dok istražujemo', rekao je glasnogovornik tvrtke Tracy Clayton.

Alat Model Capability Initiative (MCI), predstavljen u travnju, bilježi pokrete miša, klikove i pritiske na tipke na računalima zaposlenika u SAD-u za obuku Metinih AI modela. Bio je aktivan još u ponedjeljak popodne, piše Reuters.

Iz Mete su poručili kako će trebati vremena dok program ne bude obustavljen za sve.

Metina odluka o obustavi stigla je nakon što je zaposlenik podnio izvješće o sigurnosnom incidentu visokog prioriteta zbog izlaganja podataka zaposlenika.

'Pristupio sam i osobnim poreznim i medicinskim podacima putem ⁠svog ​radnog računala, kao i mnoge tisuće zaposlenika. ​Rečeno nam je kako će ovi podaci biti zaštićeni i korišteni samo u valjane poslovne svrhe nakon agresivnog ​filtriranja', naveo je zaposlenik u prijavi.

Izloženi podaci uključivali su 'potpune upite i transkripcije, privatne razgovore, podatke o ljudima i izvedbi, DSS ocjene osjetljivosti (1-4)', prema internoj dokumentaciji.

Tijekom svibnja pojavila su se izvješća prema kojima je program prikupljao više informacija nego što je prvobitno opisano i pohranjivao te podatke u nekriptiranom obliku, što je izazvalo zabrinutost za privatnost među zaposlenicima.