Autor kultnih gejming serijala: 'Tužan sam zbog odluke Sonyja. Nećemo više išta posjedovati'

'Jako sam tužan zbog toga jer sam odrastao uz fizičke medije', rekao je Kojima, dodajući da i danas skuplja Blu-ray i DVD izdanja. Istaknuo je da su videoigre trenutačno u nešto drukčijem položaju od filmskih i televizijskih sadržaja jer kad su digitalno kupljene, uglavnom se preuzimaju na lokalni disk korisnika. Međutim smatra da bi prelazak industrije na streaming mogao promijeniti i to.

Autor serijala 'Metal Gear' i 'Death Stranding', Hideo Kojima, izrazio je zabrinutost zbog odluke Sonyja da od siječnja 2028. godine prestane izdavati igre za PlayStation na diskovima . Govoreći na festivalu Il Cinema in Piazza u Rimu, rekao je da ga takav razvoj događaja rastužuje te upozorio na moguće posljedice sve većeg oslanjanja industrije na digitalnu distribuciju i streaming.

'To je poput pretplata za filmove. Negdje postoji poslužitelj, a vi imate tek pravo otvoriti slavinu. Kada je otvorite, podaci dolaze s tog poslužitelja', objasnio je. Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da u budućnosti mnogi oblici digitalnog sadržaja od samog početka budu dostupni isključivo putem pretplatničkih usluga. U takvom modelu korisnici više ne bi posjedovali igre ili filmove koje koriste te bi samo plaćali pravo pristupa.

'Ako se to dogodi, neću posjedovati podatke. Neka će tvrtka posjedovati poslužitelj i reći: 'Možete otvoriti slavinu za određeni mjesečni iznos'. Sasvim je moguće i da se distribucija tih podataka jednog dana jednostavno prekine', upozorio je Kojima.

Dodao je da ga upravo ta mogućnost najviše brine jer bi korisnici mogli ostati bez pristupa omiljenim filmovima i igrama ako vlasnik usluge odluči ugasiti poslužitelje ili ukloniti sadržaj iz ponude.

Odluka Sonyja izazvala je brojne reakcije među igračima i u dijelu industrije, no zasad nema naznaka da bi tvrtka mogla promijeniti planove. Prema dostupnim informacijama, povijesna PlayStationova tvornica, u kojoj je tijekom godina proizvedeno oko 24 milijarde diskova, već je u postupku prenamjene u laboratorij za razvoj mikrooptičkih tehnologija, a proizvodnja fizičkih medija postupno se gasi, piše TechRadar.