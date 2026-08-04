BOLJE PRAĆENJE

EU najavljuje stroži nadzor društvenih mreža nakon 75 mrtvih u Ceuti

I.K./Hina

04.08.2026 u 17:36

Ilegalni migranti pri prošlotjednom ulasku u Ceutu
Ilegalni migranti pri prošlotjednom ulasku u Ceutu Izvor: EPA / Autor: REDUAN DRIS
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Ministri unutarnjih poslova Europske unije u utorak su se dogovorili o pojačavanju napora u borbi protiv mreža za krijumčarenje migranata, među ostalim i boljim praćenjem društvenih mreža, nakon videokonferencije o nedavnom velikom priljevu migranata u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike

Sastanak je sazvan nakon što su deseci tisuća migranata prošlog tjedna stigli iz Maroka na sjevernoafrički teritorij, što je izazvalo razdor između Španjolske i nekoliko drugih država članica EU-a.

"Postignuto je zajedničko stajalište o potrebi za nastavkom neumoljive borbe protiv mreža krijumčara migranata, učinkovitijom provedbom njihova povratka , učvršćivanjem granica EU-a, izgradnjom dubokih partnerstava s trećim zemljama i poboljšanjem predviđanja situacija", navodi se u priopćenju za javnost.

Ministri su se također usuglasili o "potrebi za poboljšanjem zajedničkog praćenja situacije", što uključuje i bolji nadzor društvenih mreža.

U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
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Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Ministri su "istaknuli da bi se komunikacija u trenucima krize mogla dodatno ojačati pravodobnom koordinacijom te da bi trebala biti suvislija, posebno u svrhu suzbijanja zlonamjernih vanjskih aktera koji se bave manipulacijom informacijama i upletanjem iz inozemstva", stoji u priopćenju.

Prošlog tjedna oko 72 tisuće ljudi stiglo je iz Maroka na taj sićušni teritorij, mnogi od njih plivajući. Oko 70 tisuća migranata dosad se vratilo u Maroko, prema riječima španjolskog ministra unutarnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske. Dodao je da je broj poginulih porastao na 75.

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Solidarnost nakon oštrih kritika

Na sastanku su ministri "bili ujedinjeni u izražavanju snažne solidarnosti sa Španjolskom" te su "pohvalili brze i učinkovite napore španjolskih vlasti u odgovoru na situaciju u Ceuti", navodi se.

Ton nakon telefonskog sastanka bio je u oštrom kontrastu s ranijim kritikama koje je nekoliko zemalja EU-a uputilo španjolskoj vladi premijera Pedra Sancheza.

Reagirajući na događaje u Ceuti, 22 čelnika EU-a koji zagovaraju restriktivnu migracijsku politiku kritizirali su Madrid, tvrdeći da bi liberalna politika Španjolske mogla potaknuti daljnje migracije. Neke su države članice pojačale kontrole na granicama s drugim zemljama EU-a.

Španjolska lijeva vlada zauzvrat je optužila druge države članice da iskorištavaju krizu za političke bodove.

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez Izvor: EPA / Autor: REDUAN DRIS

Dezinformacije se širile društvenim mrežama

Povjerenik Europske komisije za migracije Magnus Brunner naglasio je da je broj dolazaka migranata u EU oštro pao proteklih godina te da nitko od ljudi koji su prošlog tjedna stigli u Ceutu nije prešao na kopneni dio Španjolske ili u druge zemlje Schengena.

Brunner je rekao da španjolske vlasti i Europol istražuju što je potaknulo iznenadni priljev ljudi te je ukazao na dezinformacije koje su se širile društvenim mrežama.

Brojni migranti izvijestili su da su za navodno otvorenu granicu sa Španjolskom saznali putem videozapisa i objava na društvenim mrežama poput TikToka.

Magnus Brunner
Magnus Brunner Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET

Brzo se proširila nada da će u Ceuti biti osiguran smještaj te da je nastavak putovanja prema kopnenom dijelu Španjolske nadohvat ruke.

Kako bi spriječili slične situacije u budućnosti, ministri EU-a planiraju pomnije pratiti društvene mreže.

Iako ostaje pitanje zašto Maroko nije učinio više kako bi spriječio tisuće ljudi da prijeđu u Ceutu, Brunner je istaknuo važnu ulogu koju je marokanska vlast odigrala dopustivši povratak tih ljudi u zemlju.

Povjerenik je naveo da su pregovori o novom sporazumu o partnerstvu s Marokom u tijeku te da je pitanje migracija dio tih razgovora.

Uoči pregovora, Europska komisija također je predložila unaprjeđenje sustava ranog upozoravanja za upravljanje granicama i poboljšanje financijske potpore Maroku.

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