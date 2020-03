Masivan ekran koji stane u bilo koji džep: Evo što nam je na testiranju pokazao Samsung Galaxy Z Flip

Samsung je službeno izbacio svoj drugi preklopni smartfon. Uz sve stvari koje je naučio od Galaxy Folda i uz nekoliko sitnih, ali bitnih novih značajki, stiže Galaxy Z Flip. Doznajte što nam je pokazao na testiranju

Galaxy Z Flip je Samsungov uređaj iznimno zadovoljavajućih značajki koji bi, da nema preklopni ekran i savitljivo staklo, po performansama stajao nešto ispred Galaxyja S10 . Riječ je o smartfonu koji zahvaljujući Snapdragonu 855 Plus, 8 GB RAM-a i bateriji od 3300 mAh bez problema radi od jutra do večeri te zahtijeva vrlo malo vremena na privikavanje.

DOČEKALI SMO I TO

Korejski tehnološki div unaprijedio je šarku Galaxy Folda i u Z Flipu ju servirao s manjim razmakom i internim sustavom za blokiranje prašine , no to i dalje ne znači da smo mogli tretirati Flip kao bilo koji drugi smartfon. Njegova najveća prednost, bez dvojbe, leži u činjenici da rasklopljen ima masivni ekran od 6,7 inča , dok preklopljen stane u praktički svaki džep . Ovo će, nedvojbeno, razveseliti vlasnice manjih torbi koje, eto usput, obožavaju modernu tehnologiju.

Sve ostalo, u drugu ruku, spada u kategoriju otkrivanja novih standarda. Ono što se nameće s Galaxy Z Flipom je da nemamo baš puno telefona koje bismo usporedili s njime. Tu je Galaxy Fold i tu je Motorola Razr, no to je više-manje to. Proizvođači još istražuju što mogu napraviti s ovom iznimno zanimljivom tehnologijom te, ako ništa drugo, dijele je s javnošću u obliku lijepih, ali i skupljih uređaja.