Apsolutno najviše što smartfon može ponuditi - isprobali smo Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsungov najnoviji flagship napravljen je tako da zadovolji zahtjeve najstrastvenijih obožavatelja visoke tehnologije. Evo što mislimo o novom Galaxyju S20 Ultra

Dolaskom najnovije serije uređaja Galaxy potpuno je jasno u kojem smjeru Samsung planira ići – njihova serija Galaxy S20 općenito predstavlja velik korak naprijed u odnosu na prošlu seriju uređaja te se, za razliku od dosadašnjih iteracija, ne trudi nadmetati s drugima, već predstaviti ono što velik broj ljubitelja Androida zapravo želi: moćne uređaje s vrlo dobrim kamerama, sjajnim i velikim ekranima, munjevitim procesorom i, konačno, baterijom što će osigurati minimalno cijeli jedan dan nesmetanog rada visokog intenziteta.

Titan među Androidima Samsung Galaxy S20 Ultra ne samo da odgovara na te zahtjeve, već ih i podiže, predstavivši se kao smartfon napravljen za najveće tehno sladokusce: 220 grama teška kombinacija stakla i aluminija od prvog trenutka odiše prestižem i daje prepoznatljiv osjećaj smartfona najviše klase. Riječ je o tankom uređaju blago zakrivljenog ekrana dijagonale 6,9 inča. Na stražnjem dijelu pronaći ćemo četiri objektiva visoke osjetljivosti. Sve ovo zaokružuje sivo staklo koje je, začudo, neočekivano otporno na otiske prstiju. Nezgodna strana priče je to što se radi o relativno velikom smartfonu koji je konstruiran za rad s dvije ruke. Ovo se najviše osjeti pri fotografiranju jer je u vodoravnom položaju vrlo teško koristiti komande na dodir ako ga ne držite drugom rukom. Relativno nepraktična veličina samog uređaja omogućila je Samsungu da u njega ugradi jedan od najimpresivnijih zaslona za smartfone koje smo vidjeli. Riječ je o 6,9-inčnom AMOLED-u brzine osvježenja od 120 Hz (pri FHD rezoluciji). Ovo, naime, znači da je sučelje pogonjeno Androidom 10 ekstremno glatko i elegantno, dok videoigre jednostavno rasturaju zahvaljujući sumanuto velikom ekranu, poznatom agresivnom kontrastu i svjetlini koja bez poteškoća nadmašuje prošlogodišnje modele.

Pod poklopcem Samsung Galaxy S20 Ultra dolazi s osmerojezgrenim 7-nanometarskim procesorom, čipsetom Exynos 990 i grafičkim procesorom Mali-G77 MP11, a koji rade apsolutno izvrsno. Svemu ovome doprinosi mogućnost multitaskinga s tri aplikacije odjednom te u optimalnim uvjetima ne ostavlja ništa oko čega bi se moglo prigovarati. Zvuk dolazi iz donjeg i gornjeg zvučnika te je jasan, prodoran i kvalitetan. Ako imate slušalice s 3,5-milimetarskim priključkom, morat ćete nabaviti adapter za USB-C zato što Galaxy S20 Ultra nema klasični ulaz, već se fizički spaja isključivo putem USB-C Porta. Uz smartfon, naglašavamo, dolaze vrlo kvalitetne AKG-ove USB-C slušalice. Kao što i samo ime uređaja nalaže, Samsung Galaxy S20 Ultra dolazi i s ultra baterijom od 5000 mAh. Ona podržava brzo punjenje od 45 W, premda u pakiranju dobivamo nešto slabiji punjač od 25 W. Kada smo ga testirali, on je uređaj do sto posto baterije uspio napuniti za oko jedan sat, dok mu je do 44 posto trebalo svega 20 minuta. Ako kupujete Galaxy Ultru, svesrdno predlažemo da ubacite još koju kunu u proračun i uzmete superbrzi punjač jer se investicija zbilja isplati.

Što se ostalih zgodnih trikova tiče, Galaxy S20 Ultra ima značajku reverzibilnog punjenja kojom je moguće puniti druge uređaje prislanjanjem na staklenu pozadinu. Punjenje se vrši na snazi od 7,5 W, što je optimalno za nosive uređaje poput slušalica i satova, no malkice nepraktično za veće stvari poput smartfona (osim ako, naravno, imate malo slobodnog vremena i nije vam problem pričekati). Kamera Samsung Galaxy S20 Ultra je telefon koji proizvođač ističe zbog moći njegove kamere visoke osjetljivosti. Smartfon, konkretno, ima četverostruki optički, deseterostruki hibridni i stostruki digitalni zum. Snimanje slika u 'standardnom' okružju rezultira prepoznatljivim Samsungovim stilom digitalne fotografije – jarke, zasićene boje s dubokom crnom i (po potrebi) dosta intenzivnim beauty filtrima. Korisniku tijekom fotografiranja pomaže i umjetna inteligencija koja može prepoznati scenu te pomoći pri kadriranju i izrezivanju, dok super dojmu doprinosi i novi Single Take mod te jednim pritiskom tipke može snimiti trenutke u nekoliko varijanti – od brze snimke, preko različito filtriranih fotografija, sve do bumeranga. Hibridno zumiranje do deset puta rezultira vrlo kvalitetnim fotografijama koje u većini situacija ne pokazuju znakove 'zamora' poput zamućivanja, no stvari se mijenjaju na povećanjima između 30x i 100x, s naglaskom na to da je fotografija na maksimalnom uvećanju ispala zamućena. Također valja naglasiti da je u potonjem slučaju krivica mogla biti i na nama, s obzirom na to da smo fotografirali tijekom lošeg vremena i bez stativa koji bi, očigledno, za ovakvo što bio prilično koristan.

Što se drugih poželjnih sitnica poput snimanja u mraku tiče, arhitektura objektiva ovdje uzima svoj danak te zahtijeva da se pri fotografiranju u slabo osvijetljenim scenama ipak pribjegne dobrom starom strpljenju ili nepomičnom subjektu - s obzirom na to da za fotografiju treba čekati oko šest sekundi. Rezultati su, na sreću, rame uz rame s najboljom noćnom mobilnom fotografijom na tržištu, zamjenjujući standardni izgled 'jelen pred farovima' fotografijom koja upija boje okolnih izvora svjetla i, iskreno, izgleda jako lijepo. Fotografije na Samsung Galaxyju S20 Ultra na kraju dana izgledaju vrlo dobro, dijelom zbog pomoći strojnog učenja, a i dijelom zato što korejski proizvođač očigledno zna što radi. Iskustvo korištenja Samsung Galaxy S20 Ultra na prvi pogled izgleda kao za nijansu veći uređaj od već viđenih 'plus' verzija popularnih smartfona, no prava razlika se osjeti tek kada ga odlučite svakodnevno koristiti. Bez duljenja, ovo je smartfon na koji se treba naviknuti. Za početak, makar je malo uži od iPhonea 11, on je puno dulji te ima masivni ekran koji se jednostavno mora koristiti pomoću dvije ruke. Problem bi mogao biti još izraženiji kod korisnika s malim rukama, no kao i kao što kažemo za sve uređaje – najbolje je da otiđete do dućana i cijelu stvar isprobate iz prve ruke. Nama se telefon čini kao sama gornja granica ergonomije te smo sretni što Samsung nije išao iznad ekrana dijagonale 6,9 inča. Sam osjećaj držanja smartfona u ruci je premijski. Mozaik stakla i aluminija ukomponiran s čvršćim i manje zaobljenim imidžom jako dobro surađuje s većom težinom samog smartfona. Cijeloj stvari doprinosi osjećaj sigurnosti dobiven Gorilla Glassom 6 i certifikatom IP68 (otpornost na prašinu i pijesak te tekućinu do 1,5 m dubine) te dolazi sa prednaljepljenim zaštitnim staklom. Konačno, Samsung Galaxy S20 Ultra je jedini u seriji Galaxyja koji ne dolazi u 4G inačici, već podržava sve trenutno aktivne mreže, uključujući nadolazeći 5G.

Završni dojmovi Samsung Galaxy S20 je smartfon skrojen za tehno entuzijasta. Njegova najveća prednost je to što predstavlja novi smjer razmišljanja korejske kompanije koja konačno pokazuje snažnu inicijativu i umjesto praćenja trendova nastoji stvoriti svoju specijalnu nišu. Galaxy S20 Ultra je najskuplji smartfon koji nude, no on je u isto vrijeme i svojevrsna izjava. Samsung njime jasno daje do znanja da poznaje svoju publiku i da premijskom linijom smartfona želi oduševiti one koji od Androida uvijek traže kompetitivni duh, odnosno njegov apsolutni hardverski maksimum.

