Nakon što je sajam E3 bio otkazan zbog globalne pandemije, stigla je zamjena: virtualni sajam Summer Game Fest - koordinirani skup prijenosa uživo kojeg organiziraju najveća imena gejming industrije

Događaji u sklopu Summer of Gaminga održavat će se tijekom lipnja, a raspored istih možete pronaći ovdje. IGN Expo će se tako održati 5., 8. i 9. lipnja, a prenosit će se putem Facebooka, Mixera, Twitcha i Twittera.

Kao dio Summer of Gaminga, IGN će biti domaćin IGN Expoa, 'sajma u sklopu kojeg će se predstaviti ekskluzivne objave i prezentacije razvojnih timova diljem industrije'.

GameSpotov Play for All

Play for All Gamespot naziva 'višetjednim događajem ispunjenim vijestima, najavama i intervjuima'. Događaj će imati humanitarnu notu - pomoć u borbi protiv Covida-19 u surandnji sa Direct Reliefom.



Izdavači koji će sudjelovati su EA, Bethesda, CD Projekt Red, Deep Silver, Devolver Digital, Larian Studios, Google Stadia, Bandai Namco, Private Division, Square Enix, Sega, i 2K Games. Sam događaj započinje u ranom lipnju, a prenosit će se putem Facebooka, Twittera i YouTubea.

Guerrilla Collective, PC Gaming Show i Future Games Show

Guerrilla Collective je novonastali 'festival digitalnih igara' koji se održava od 6. do 8. lipnja, a produciraju ga Media Indie Exchange i Kinda Funny Games Showcase. Razvojni studiji koji će sudjelovati uključuju Humble Publishing, Larian Studios, Paradox Interactive, i mnoge druge.



Prvog ćemo dana tako imati tri različite prezentacije: Guerrilla Collective Live kojem će domaćin biti Greg Miller iz Kinda Funny Gamesa, PC Gaming Show koji će se koncentrirati na igre za PC računala te konačno - Future Games Show za koji su najavljene prezentacije novih naslova, intervjui, razgovori s razvojnim timovima i tako dalje.

U pripremi je i poseban online događaj za tisak koji se odvija 7. lipnja te još jedan odvojeni događaj u kojem će se predstaviti demonstracije novih igara te koji je zakazan za dan kasnije - 8. lipnja. Guerrilla Collective je zakazan za 6. lipnja od 19:00 sati po našem vremenu. PC Gaming Show dolazi 6. lipnja i počinje u 21:00. Future Games Show počinje u 23:30.

Tiskovna konferencija 7. lipnja i događaj zakazan za 8. lipnja još nemaju točno vrijeme prijenosa, no znamo da će se prenositi preko Twitcha.

Limited Run Games’ #LRG3

Limited Run Games kaže da će #LGR3 biti 'treći totalno uživo totalno mrak događaj za novinare u kojem će se predstaviti najveće najave vezane uz fizičke videoigre'. Događaj je zakazan za 8. lipnja u 21:00. Događaj će se prenositi na Twitchu.



EA Play Live 2020

EA svoj događaj planira prenositi uživo, premda više od toga trenutno ne znamo. EA Play je zakazan za 12. lipnja u 1:00.



Cyberpunk 2077’s Nightly Wire

Razvojni tim iza nadolazećeg Cyberpunka 2077 najavio je prijenos uživo vezan uz igru. Vrijeme prijenosa nije poznato, no znamo datum: 11. lipnja.

Summer Game Fest Developer Showcase

Dva velika predstavljanja igara pod imeon Summer Game Fest Developr Showcase raspoređeni su na lipanj i srpanj te će uključiti 'odabranu skupinu nadolazećih nezavisnih i visokobudžetnih igara'. Izbor igara radit će Geoff Keighley i tim Day of The Devsa koji uključuje legendu gejminga Tima Schafera. Događaji će, prema organizatorima, sadržavati snimke iz igara, vijesti iz industrije i glazbene nastupe, a na događaju će među ostalima sudjelovati studiji Annapurna Interactive, The Behemoth, Panic, thatgamecompany i Ustwo Games. Događaj je najavljen za 22. lipnja i prenosit će se putem YouTubea i Twitcha.



New Game Plus Expo

Na događaju New Game Plus Expo sudjelovat će 14 izdavača iz SAD-a i Japana, uključujući Koei Tecmo America, Natsume, Sega of America, SNK i WayForward. Prijenos će ići preko Twitcha, a održat će se 23. lipnja u 18 sati.